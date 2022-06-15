Маленький украинец растрогал Сеть стихом о ВСУ
- 15.06.2022, 20:13
Видеофакт.
В Сети делятся видео, на котором маленький мальчик читает стишок об украинских военных, отражающих российскую агрессию, передает «Новое время».
Пользователи украинских социальных сетей делятся видео с маленьким мальчиком, рассказывающим стихотворение об украинских военных.
В нем он рассказывает, что ночью хорошо спал, потому что не было сирен, называет воинов украинскими суперменами и суперлюдьми. Малыш говорит, что он очень верит в украинских воинов и благодарит, что его защищают.
Я сьогодні добре спав, і навіть не було сирени
Бо мене оберігають українські супермени.
Українські суперлюди — хлопці та дівчата.
Я дуже дуже у вас вірю і хочу Дякую сказати.
Ви найкращі! Бережіть себе!
Дякуємо!!!💙💛— UkrArmyBlog 🇺🇦 (@UkrArmyBlog) June 14, 2022
Переможемо!🇺🇦 pic.twitter.com/3z5QowJsn7