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Маленький украинец растрогал Сеть стихом о ВСУ

  • 15.06.2022, 20:13
Маленький украинец растрогал Сеть стихом о ВСУ

Видеофакт.

В Сети делятся видео, на котором маленький мальчик читает стишок об украинских военных, отражающих российскую агрессию, передает «Новое время».

Пользователи украинских социальных сетей делятся видео с маленьким мальчиком, рассказывающим стихотворение об украинских военных.

В нем он рассказывает, что ночью хорошо спал, потому что не было сирен, называет воинов украинскими суперменами и суперлюдьми. Малыш говорит, что он очень верит в украинских воинов и благодарит, что его защищают.

Я сьогодні добре спав, і навіть не було сирени

Бо мене оберігають українські супермени.

Українські суперлюди — хлопці та дівчата.

Я дуже дуже у вас вірю і хочу Дякую сказати.

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