Связист полка имени Калиновского: 97% на 3% – оно никуда не делось 5 15.06.2022, 20:42

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Лукашисты ответят за то, что натворили.

Связист полка имени Калиновского и бывший оператор БелаПАН Андрей Корсак – позывной Анджей – расcказал «Белсату», по каким счетам хочет взыскать, воюя «на светлой стороне силы» в Украине. Выбрали 8 цитат.

«Друзья, потерпите! Мы уже скоро…»

– Почему я здесь? У всех есть свои причины, наверное. Точнее – свои счета. Мои счета – это мои заключенные коллеги по БелаПАН. Я их знаю как очень порядочных людей, сильных профессионалов. И если я сам по этому счету не взыщу, то попрошу моих ребят добавить это в общий список.

В БелаПАНе я был оператором. Одним из трех… Повторю: это самый лучший во всей моей жизни коллектив, в котором довелось работать. Очень горько мне за этих людей. Но ничего, друзья, потерпите – мы уже скоро.

«Когда приехал сюда – снова почувствовал то восхищение»

– Я уехал в 2017 году в Польшу. И после 2020-го думал, что уже не вернусь, что мне там придется налаживать свою жизнь. Работал там, учился в полицейской школе. Да, в 50 с лихвой непросто жизнь с нуля начинать, но там для этого есть условия: до 60-ти можешь пойти бесплатно поучиться, получить другую профессию, выучить язык.

В принципе, понятно было, чем эти выборы закончатся. А потом стало ясно и то, чем закончатся эти протесты. Было, конечно, большое желание приехать, но я понимал, что единственное, чего могу добиться – это того, что меня посадят. Поэтому решил начинать жизнь с чистого листа в Польше… Не было ясно, чем закончится, пока не начали устраиваться марши только по воскресеньям. С того момента стало понятно, что домой особо можно не спешить.

И когда я приехал сюда и попал к этим людям – снова испытал то же восхищение, которое в 2020 году испытывал, когда видел то, что происходило возле стелы…

«Наша реальность побеждает»

– И у нас все получится. Никто не думал, что… Представьте себе – создать батальон на новом месте. Его ядро – это те ребята, которые воюют здесь с 2014-го. И исключительно на своем авторитете создали такой проект с нуля: обеспечение, финансирование, согласование на всех уровнях в условиях войны… И вот – мы существуем…

Они (россияне – прим.) постоянно твердили, что возьмут за три-четыре дня Киев. Прошло три месяца – Киев стоит. Наша реальность побеждает.

Когда я приехал сюда, больше всего меня удивило и продолжает все время удивлять – а батальон растет и уже стал полком! – это вот эта разношерстная компания. Здесь все. Здесь есть айтишники, дальнобойщики, строители, нефтяники, инженеры, музыканты, студенты, даже семинаристы. Кто угодно, и все они разные. У всех разные политические взгляды. И религиозные – тоже. Кого здесь только нет! И все, что их объединяет, таких разных людей, это то, что они настоящие и свободные.

«Что объединяет всех нас – это жажда справедливости»

– Я тогда понял, что надо что-то с этим делать, что я не смогу вот так гулять, ходить на работу и делать вид, что ничего не случилось. И нынешнюю работу я ни на какую другую не променяю, в любом случае – сейчас.

Бороться с фашизмом – это самая нужная работа на свете.

Происходящее – огромная несправедливость. И то, что объединяет всех этих людей – это еще жажда справедливости какой-то мировой. И даже если эта задача невыполнима полностью никогда, это не значит, что к этому не нужно стремиться.

«Я на светлой стороне cилы»

– Я никогда в политику не лез, было неинтересно, в том смысле, что не хотелось бы лично ей заниматься. Но для меня этот вопрос вообще не политический. Это вопрос нравственного выбора, человеческого достоинства. И – не быть скотом. Мы люди! И мы требуем только того, чтобы каждый голос был посчитан на выборах. Это что – экстремизм, терроризм? Так и должно быть – так в Конституции записано.

Я, находясь здесь, чувствую, что то, за что я стою, – это правда. Я на светлой стороне силы. Понимаете? Рядом с этими людьми хочется быть лучшим. На самом деле – это лучшие люди Беларуси. Большая честь находится рядом с ними. В полку я служу во взводе связи. Ребята, с которыми служу, – айтишники, они умники, у них такие головы!

С теми ребятами, которые погибли, лично разговаривал только с Волотом. Этот человек… Он был просто мощный! От него исходила энергия, дух командирский, он всегда шел вперед. У него была огромная ответственность за других. Он берег их. А сам не уберегся…

«Когда толкнем – рассыплются по кирпичикам»

– Отношения сотрудников двух любых ведомств – это всегда отношения лягушки и гадюки. Как Путина и Лукашенко. Сверху вниз или справа налево – не важно, вокруг тебя точно такая же пакость, как ты сам. И в этой стенке – в ней нет скрепленности. Они, если мы их толкнем, – рассыплются просто по кирпичикам. Да, есть какая-то часть, которую они как бы укрепили кровью. Ну что ж – судьба их печальна. Здесь, извините, отвечать придется по закону. А остальные – они просто юркнут, как мыши, в разные стороны.

Что он (Лукашенко – прим.) там создает какие-то теробороны… Да я уверен, что там отношения точно такие же, как и во всем обществе. 97% на 3% – оно никуда не делось. Ну отлично, пусть создает, будет чем заняться, если будет переходный период – будут обеспечивать порядок. Никто же разрухи не хочет в своей стране, да?

А мы просто хотим, чтобы они ушли, как должны были сделать по закону. И чтобы ответили за то, что натворили. Ничего экстремистского и террористического в этом я не вижу.

«Мы здесь все как братья. И именно поэтому – победим!»

– Мы победим именно по этой причине, ведь мы здесь все как братья, понимаете? Волонтеры эти – что бы мы без них делали? Здесь такая солидарность!

Если ты стоишь там на блокпосту и бабушка подходит такая: «Хлопцы, я вам вареники принесла». Это когда штатский приходит со своей винтовкой и садится с тобой, чтобы лишний ствол был, а ночью его сменяет его сын… Это поразительно просто. И именно поэтому мы победим. Мы все один за одного. Мы знаем, как самоорганизоваться и как друг другу помочь.

«Один из тех, кому нечего бояться»

– А эти – что они? Вокруг некомпетентное дурище сидит. Сидит там не из-за своего профессионализма. И так везде, во всех ведомствах, в милиции…

Мы лучше их знаем, как обстоят дела в армии, в обществе.

Я сейчас с вами разговариваю, потому что я один из тех, кому нечего бояться. А мы знаем их всех, каждого. Номер телефона, номер телефона любовницы и номер ее авто. Мы все прекрасно о вас знаем! И мы обязательно к вам придем!..

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