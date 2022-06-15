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Германия предоставит Украине три РСЗО MARS

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  • 15.06.2022, 21:17
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Германия предоставит Украине три РСЗО MARS

Германия предоставит Украине 3 реактивные системы залпового огня.

Как сообщает Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

Глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что ФРГ в ближайшее время передаст Украине три реактивные системы залпового огня MARS

"Я хочу поблагодарить Германию, которая объявила сегодня, что предоставит 3 ракетные системы залпового огня и управляемые боеприпасы к РСЗО Украине", - сказал Остин на пресс-конференции по результатам заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе в среду.

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