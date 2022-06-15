Балканские страны помогут восстановить разрушенный оккупантами город под Киевом
- 15.06.2022, 21:38
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Албания, Северная Македония и Черногория помогут в восстановлении города Ирпень.
Три страны Балканского полуострова - Албания, Северная Македония и Черногория - помогут Украине в восстановлении города Ирпень.
Об этом речь шла в ходе совместного брифинга президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министрами Албании и Черногории Эди Рамой и Дританом Абазовичем.
В переговорах в видеоформате участвовал премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски. Главы правительств стран Балканского полуострова лично приехали в Ирпень и оценили степень разрушений города со стороны российских оккупационных войск.
Каждый из глав правительств соответствующей республики выразил готовность построить в Ирпене новые жилые комплексы.