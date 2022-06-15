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Microsoft прекратил поддержку Internet Explorer

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  • 15.06.2022, 21:52
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Microsoft прекратил поддержку Internet Explorer

Чем заменили легендарный браузер.

Ведущий производитель программного обеспечения Microsoft отказался от легендарного браузера с 27-летней историей Internet Explorer. Пользователям рекомендуется перейти на Microsoft Edge.

Об этом сообщает "Апостроф", ссылаясь на заявление компании.

Так, с 15 июня состоится первый этап отказа от браузера Internet Explorer, в ходе которого клиентов компании будут перенаправлять в Edge. Последний оказывает поддержку устаревшим и современным сайтам и программам.

"Для организаций, которые зависят от устаревших сайтов и приложений на основе Internet Explorer, необходимо настроить сайты для открытия Microsoft Edge в режиме Internet Explorer", - отмечают в компании.

Во время второго этапа произойдет обновление, которое полностью отключит браузер.

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