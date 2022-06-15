Microsoft прекратил поддержку Internet Explorer

Microsoft прекратил поддержку Internet Explorer9
- 15.06.2022, 21:52
- 3,666
Чем заменили легендарный браузер.
Ведущий производитель программного обеспечения Microsoft отказался от легендарного браузера с 27-летней историей Internet Explorer. Пользователям рекомендуется перейти на Microsoft Edge.
Об этом сообщает "Апостроф", ссылаясь на заявление компании.
Так, с 15 июня состоится первый этап отказа от браузера Internet Explorer, в ходе которого клиентов компании будут перенаправлять в Edge. Последний оказывает поддержку устаревшим и современным сайтам и программам.
"Для организаций, которые зависят от устаревших сайтов и приложений на основе Internet Explorer, необходимо настроить сайты для открытия Microsoft Edge в режиме Internet Explorer", - отмечают в компании.
Во время второго этапа произойдет обновление, которое полностью отключит браузер.