У Дмитрия и Анастасии Дашкевичей родился сын 2 15.06.2022, 22:02

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Это четвертый ребенок в семье активистов.

У Дмитрия и Анастасии Дашкевичей родился сын.

Это четвертый ребенок в семье активистов. Ранее родились Мара, Давид и Магдалена.

Об этом сообщила жена Дмитрия Дашкевича в Facebook.

«Сегодня в 6.50 у нас родился сын. Его полное имя будет Даниил. Как хотел папа. А сокращенно - Нил. Как мама хотела. Малыш очень торопился появиться на свет и теперь о нем некоторое время будут заботиться врачи. И я прихожу в себя после операции.

Но все живы и здоровы, то слава Богу!

Дмитрия можно поздравить открыткой/бандеролью/денежным переводом по адресу: Володарского 2, СИЗО 1, Дашкевич Дмитрий Вячеславович», - написала Анастасия Дашкевич.

Дмитрий Дашкевич — известный белорусский оппозиционный политик, один из лидеров защиты Куропат. Анастасия Дашкевич принимала активное участие в деятельности молодофронтовцев.

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