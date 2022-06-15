Медведь из Беларуси на минутку пожаловал в Литву

Медведь из Беларуси на минутку пожаловал в Литву1
- 15.06.2022, 22:15
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Видеофакт.
Сегодня ночью пограничники литовской Кянской заставы заметили медведя, который пришел в Литву из Беларуси.
Он перешел границу и пошел вдоль железной дороги вглубь Литвы, пишет Delfi.
Но далеко хищнику зайти не удалось. Как раз в это время вдоль границы недалеко от места «нарушения» проезжал патрульный экипаж пограничников. Вероятно, медведь испугался автомобиля.
Животное провело в Литве минуту и вскоре вернулось в Беларусь.