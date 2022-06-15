«Рамштайн-3»: главные итоги встречи в Брюсселе 13 15.06.2022, 22:03

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Новые поставки вооружения помогут ВСУ перейти в контрнаступление.

В среду, 15 июня, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в формате «Рамштайн» прошла третья встреча начальников штабов и министров обороны почти 50 стран, председателем на которой был глава Пентагона Ллойд Остин.

Контактная группа по обороне Украины была настроена предоставить Киеву все, что необходимо для обороны страны.

Сайт «Апостроф» собрал всю известную на данный момент информацию о поставках Украине вооружений, боеприпасов и военной техники странами-участниками «Рамштайн-3».

Так, Ллойд Остин заявил, что США выделят 1 млрд долларов в поддержку обороны Украины. Эта помощь будет включать:

18 единиц 155-мм гаубиц;

36 тысяч 155-мм снарядов;

18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц;

дополнительные снаряды к HIMARS;

четыре автомобиля для ремонта техники;

две системы береговой охраны с ракетами Harpoon;

тысячи защищенных радиостанций;

тысячи оптических устройств, в том числе и ночного видения.

Глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия передаст Украине три реактивных системы залпового огня MARS II. Канада, Польша и Нидерланды пообещали предоставить Украине артиллерию. Словакия – вертолеты Ми-17.

Ллойд Остин на брифинге «Рамштайн – 3» заявил: «Мы справились с предоставлением Украине оружия». В свою очередь генерал армии США Марк Милли перечислил количество оказанной помощи:

60 средств ПВО;

97 тысяч противотанковых систем;

250 артиллерийских систем (еще 398 должны добавить);

237 бронированных автомобилей.

более сотни тысяч боеприпасов небольшого калибра.

Канада объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Он будет включать заменяемые артиллерийские стволы для поддержания дальности и точности.

О выделении новой военной помощи объявила министр обороны Канады Анита Ананд. Она заявила, что Украине предоставят 10 заменяемых стволов, предназначенных для гаубиц М777, которые ранее передали западные партнеры.

Стоимость очередного пакета составляет около 9 млн канадских долларов (5,7 млн фунтов стерлингов).

«Мы будем продолжать круглосуточно работать, чтобы предоставлять Украине всеобъемлющую военную помощь, необходимую для защиты суверенитета и безопасности», - отметила министр.

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