Львовские десантники из Javelin уничтожили два российских танка Т-90 «Владимир» 1 15.06.2022, 22:49

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Видеофакт.

Львовские десантники уничтожили два современных российских танка Т-90 "Владимир" из ПТРК "Javelin"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины уничтожили два современных российских танка Т-90 "Владимир" из ПТРК "Javelin". Продолжаем и дальше выполнять боевые задания и уничтожать русских захватчиков! Смерть русским оккупантам! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине!" - говорится в сообщении.

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