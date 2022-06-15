Львовские десантники из Javelin уничтожили два российских танка Т-90 «Владимир»1
- 15.06.2022, 22:49
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Видеофакт.
Львовские десантники уничтожили два современных российских танка Т-90 "Владимир" из ПТРК "Javelin"
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
"Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины уничтожили два современных российских танка Т-90 "Владимир" из ПТРК "Javelin". Продолжаем и дальше выполнять боевые задания и уничтожать русских захватчиков! Смерть русским оккупантам! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине!" - говорится в сообщении.