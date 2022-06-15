Генерал США о ситуации на Донбассе: Очень жестокая битва, подобная Первой мировой 15.06.2022, 23:08

Марк Милли

Украинцы воюют улица за улицей, дом за домом.

Ситуация на Донбассе крайне сложная и подобная Первой мировой. В регионе идут жестокие битвы на истощение.

Об этом заявил глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, сообщает CNN.

Он отметил, что российские силы на Донбассе значительно превышаю украинские, однако РФ не может установить полный контроль в регионе.

"Война принимает много, много поворотов. Поэтому я бы не сказал, что это неизбежно", - заявил генерал о возможности полного захвата Донбасса оккупантами.

Милли также прокомментировал ситуация в Северодонецке, сказав, что "украинцы воюют улица за улицей, дом за домом".

Он пояснил, что сейчас на востоке Украины идет война на истощение, а прогресс России очень медленный.

"Очень жестокая битва на истощение, почти подобная Первой мировой... Россияне столкнулись со многими проблемами. У них проблемы с командованием и логистикой. У них есть проблемы с моральным духом, с лидерством и множество других проблем", - добавил Милли.

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