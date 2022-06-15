В Беларуси запретили охотиться вблизи польской границы

В Беларуси запретили охотиться вблизи польской границы1
- 15.06.2022, 23:24
С чем это связано?
Новую запретную зону для охоты определили в Беларуси.
Так, охотиться будет нельзя неподалеку от польской границы — вокруг г.п. Большая Берестовица (Гродненская область). Такое решение Берестовицкого райисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Некоторые связывают запрет со строительством забора, который организовала польская сторона. Ожидается, что возведение завершится к концу июня.