В Беларуси запретили охотиться вблизи польской границы 1 15.06.2022, 23:24

С чем это связано?

Новую запретную зону для охоты определили в Беларуси.

Так, охотиться будет нельзя неподалеку от польской границы — вокруг г.п. Большая Берестовица (Гродненская область). Такое решение Берестовицкого райисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Некоторые связывают запрет со строительством забора, который организовала польская сторона. Ожидается, что возведение завершится к концу июня.

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