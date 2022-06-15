Ученые назвали лучшее время для принятия решений 15.06.2022, 23:39

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Исследователи дали советы жаворонкам и совам.

Когда речь идет о деньгах и бизнесе, сложно переоценить важность правильно принятого решения. Помочь в этом неожиданно может знание собственного хронотипа и хронотипа партнера по бизнесу, сообщает Inverse.

Ученые из Центра исследований разума при Гранадском университете в Испании опубликовали серию работ, посвященных хронотипу человека и его влиянию на принятие решений.

В исследовании 2016 года исследователи выяснили, что жаворонки более осторожны и рациональны, когда речь идет о бизнес-решениях с высокой степенью риска. В то же время совы реже сомневались и чаще принимали рискованные предложения.

В 2020 году ученые продолжили изучать эту тему: тогда они предложили респондентам сделку на невыгодных им условиям. Так они пытались определить временные рамки, в которые сознание участников было максимально ясным.

Как показали результаты, жаворонки принимали более выгодные для себя решения в первой половине дня, а совы — после 12 часов дня.

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