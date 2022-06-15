Зеленский: Мир действительно хочет учиться у украинцев тому, как воевать и как побеждать 15.06.2022, 23:30

Владимир Зеленский

Президент Украины выступил с обращением.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам вечером 15 июня.

«Во всех международных контактах я слышу восхищение действиями наших защитников и защитниц. Мир действительно хочет учиться у украинцев тому, как воевать и как побеждать. За 112 дней этой войны украинская армия доказала, что храбрость и мудрость на поле боя вместе с умением тактически переиграть врага дают значительный результат, даже несмотря на существенное преимущество российской армии в количестве солдат и техники», - отмечается в сообщении.

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