Марк Милли: Украине предоставили больше противотанковых систем, чем есть танков в мире 15.06.2022, 23:54

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Скорость, с которой США и партнеры предоставляют поддержку, не имеет аналогов в мире.

Партнеры предоставили Украине больше противотанковых средств, чем есть танков в мире. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли на брифинге после третьей встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе 15 июня, трансляцию вело Общественное.

"Мы предоставляем Украине Javelin и другие противотанковые системы. Вместе международное сообщество предоставило Украине около 97 тыс. противотанковых систем. Это больше противотанковых систем, чем танков в мире", – сказал он.

Также Милли напомнил, что Украине предоставили переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и другие системы, а также боеприпасы.

"Скорость, с которой мы предоставляем поддержку, не имеет аналогов в мире. Такого еще не было. Это вопрос нескольких дней между получением запроса и передачей оружия Украине. На некоторые моменты может понадобиться неделя, но в большинстве случаев это считанные дни", – сказал генерал.

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