«Беларусь может вернуться во времена вестернов» 1 16.06.2022, 7:41

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Паровозами будут перевозить огромные суммы наличными, на конях или на джипах кто-то будет за такими поездами охотиться.

Какие последствия может иметь торговля за наличную валюту и что произошло на рынке в последнюю неделю.

– Нужно начать с внешних тенденций, а они последние недели повторяются. Это, во-первых, снижение евро к доллару, а, во-вторых, рост российского рубля к двум иностранным валютам, – рассказывает старший аналитик газеты «Белорусы и рынок» Вадим Иосуб на ютуб канале издания. – Минувшая неделя не стала исключением: в результате доллар и евро к белорусскому рублю упали, а российский рубль вырос. Евро упал сильнее – на 3,1%, доллар – на 1,9%, а российский рубль подорожал на 3,7%.

Если в апреле все категории участников рынка были чистыми продавцами валюты, поэтому она, собственно говоря, и подешевела, то в мае у разных категорий участников роли были разные. Например, предприятия-резиденты и банки оказались чистыми покупателями, а нерезиденты и население оказались чистыми продавцами.

Если всех вместе посчитать, то в мае валюту продавали больше, чем покупали. И в том числе это помогало сдерживать иностранные валюты от удорожания.

О том, чем обосновано такое поведение белорусского населения, Вадим Иосуб объясняет, что люди традиционно являются чистыми продавцами валюты.

– Для населения это стандартная ситуация, особенно, когда замедляется, а то и снижается рост реальных доходов, а они не хотят снижать уровень своего потребления, – говорит он. – Они просто лезут в заначки и продают валюту, чтобы поддержать текущее потребление.

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– Вопрос, кто будет контрагентом по этим сделкам, если во всем мире торговля наличными фактически запрещена, – задается резонным вопросом аналитик. – Можно только представить себе, кто сегодня использует торговлю наличными.

Может быть, правительство и компании Ирана, которые хотят уйти от санкций. Точно также это может быть правительство Северной Кореи, хотя, с другой стороны, откуда у них наличная валюта?

Это часто распространено при откровенно криминальных сделках. То есть, оружие, наркотики, торговля людьми, органами и так далее. Кто будет тем покупателем, который будет у белорусских предприятий покупать что-то за наличную валюту? Ответ на этот вопрос остается открытым.

Были объяснения, где говорилось, что при торговле за наличные должны соблюдаться правила таможенного контроля, если речь идет о ввозе валюты на территорию Беларуси. Но ответ на вопрос «с кем совершать эти сделки?» эти разъяснения не содержат.

Кроме того, тут встает вопрос криминала. Представим себе сделку наличными, когда речь идет о суммах в миллионы или в десятки-сотни миллионов. У тех, до кого дойдет информация об этой сделке, будет велико искушение эту сделку банально сорвать, а деньги украсть.

То есть, мы можем вернуться во времена вестернов. Где, с одной стороны, паровозами или поездами будут перевозить огромные суммы наличными, а с другой стороны, на конях или на джипах кто-то будет за такими поездами охотиться.

И вряд ли какая-то страховая компания возьмет на себя страхование расчетов наличными.

Представим себе ситуацию, где что-то продается в страны Центральной Африки. Кто это будет страховать? Чьи будут риски, если белорусский представитель эти деньги получил, а до Беларуси они не добрались? Вот это все тоже непонятно.

Что касается прогноза на ближайшие месяцы, то он для белорусского рубля достаточно оптимистичен, правда, Вадим Иосуб отмечает одно очень важное «но»:

– В краткосрочной перспективе, мы будем наблюдать продолжение укрепления российского рубля к иностранным валютам. Краткосрочная перспектива – это от нескольких недель до нескольких месяцев. Пока это будет продолжаться, то и российский рубль продолжит дорожать к белорусскому, а доллар и евро продолжат снижаться.

Но последний, шестой пакет санкций, который содержит ограничения по покупке российской танкерной нефти, ведет к тому, что рано или поздно, по крайней мере, ближе к концу текущего года валютная выручка в России за счет продажи нефти может существенно снизиться.

И в этой ситуации окончится тренд по укреплению российского рубля как к иностранным валютам, так и к белорусскому рублю. И наоборот, как только иностранная валюта начнет дорожать к российскому рублю, она будет дорожать и к белорусскому.

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