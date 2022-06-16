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Психолог объяснил, кого и почему боится Путин

  • 16.06.2022, 7:53
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Психолог объяснил, кого и почему боится Путин

Страх загнал диктатора в бункер.

Российский диктатор Путин боится всех, поэтому находится в бункере и пытается избавиться от всех неугодных. Об этом, среди прочего, свидетельствует история с якутским шаманом Александром Габышевым, которого за попытки организовать поход в Москву по изгнанию Путина отправили на принудительное лечение.

Об этом рассказал психолог Дмитрий Попов, пишет "Сегодня".

"Владимир Путин, я так думаю, боится не только шамана – он боится всех, иначе бы не сидел в этом бункере трехсотметровом или сколько там метровом в какой-то горе, которая еще защищена всеми самыми современными, если такие в России есть, конечно, системами ПВО и прочим железом. Дело в том, что у Путина, как и у всех диктаторов, очень критическое отношение к собственной безопасности", - объяснил эксперт.

По словам психолога, уровень жизни 90% россиян оставляет желать лучшего, поэтому часть из них может попытаться спросить у Путина, почему так происходит.

"Поэтому он боится всех. И естественно, если человек, который называет себя каким-то там шаманом или человеком, у которого есть какие-то сверхъестественные способности (а может, за ним идет дух какого-то там человека или дух какого-то там стихийного явления), конечно, его надо срочно в "Матросскую тишину", пусть нары полирует и там себе колдует в камере-одиночке", - сказал психолог.

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