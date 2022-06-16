Как лукашенковские прихвостни разваливают «Гродно Азот» Артем Черников

16.06.2022, 8:04

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Завод фактически гниет.

В последнее время руководители предприятий в Беларуси очень тщательно пытаются скрыть от глаз народа несчастные случаи, поломки или выход из строя аппаратуры. Назначенцы прекрасно понимают, что в нынешней ситуации, когда они свое место не заслужили честным трудом и знаниями, а получили за пресмыкание — во всем обвинят именно их непрофессионализм и неопытность.

Чрезвычайная ситуация произошла 9 июня 2022 года на предприятии ОАО «Гродно Азот». Рядом с цехом «Циклогексанон- 2» во время ремонтных работ произошел обрыв высоковольтных проводов достаточно длинной протяженности. Это крайне опасная ситуация не только для здоровья людей, находящихся поблизости, но и для всех заводчан. Под угрозой оказалась безопасная работа цехов, питающихся от этой линии, а экстренная остановка сразу нескольких цехов могла стать непредсказуемой и фатальной.

По словам сотрудников, засуетилось все высшее руководство. Как это обычно бывает: все собрались вокруг, вне зависимости от знаний и специфики работы, поглазеть или дать дельный указ рабочему. А некоторых и вовсе внепланово проверяли на наличие удостоверений. Все «белые каски» начали театральную постановку выслуживания.

На устранение неполадок дали три дня и даже выделили милицейский патруль, чтобы те охраняли провода от зевак, проходящих мимо. Однако и тех надолго не хватило. Несмотря на то, что в выходные дни сменный персонал продолжал работу, а ремонтники устраняли неполадки, охрана проводов тихонько смылась, оставив опасный объект без наблюдения. Понятное дело, ведь уже совершенно нет необходимости имитировать бурную деятельность.

Пока директор Игорь Ляшенко занимается мероприятиями по замене стульев в залах пропаганды и по поиску «промилле» в цехах — завод фактически гниет, и небольшие ремонтные работы уже ведут к эффекту домино. Чинишь одно — ломается другое. Но, к сожалению, такие поломки приносят не только экономический ущерб, от подобных случаев ежедневно зависит жизнь и здоровье рабочих, которые назначенцы совершенно не ценят.

Бездарные лукашенковские прихвостни не просто приносят вред предприятию и экономике страны, это становится опасным для рабочих. На эстакадах цехов висят старые провода, работают насосы и компрессоры 70-х годов, кусками обваливаются стены цехов.

Приходя на завод, рабочий должен думать о безопасном выполнении своей работы по регламенту, а не участвовать в лотерее, ценой которой может стать его здоровье или жизнь. Поэтому необходимо всеми возможными способами гнать их в шею. Необходимо писать анонимные жалобы и отказываться от работы до устранения всех неполадок. Борьба за свои права и человеческое достоинство - сегодня для белорусских рабочих вопрос выживания.

Жыве Беларусь!

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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