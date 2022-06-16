С белорусской сметаны пропали прозрачные крышечки 16.06.2022, 8:08

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На заводе объяснили, в чем причина.

Покупатели в белорусских магазинах обратили внимание на то, что сметана в маленьких стаканчиках от «Савушкиного продукта» по 180 г стала продаваться без привычных прозрачных крышечек. По словам производителя, без них решили обойтись, потому что продукт в небольшой таре просто съедают за один раз. При этом сметана без крышки дешевле не стала, пишет Intex-press.

Рейд по магазинам показал, что ни на сметане, ни на зерненом твороге в небольших стаканчиках от «Савушкина продукта» крышечек действительно больше нет. Теперь ими накрывают только большие стаканы.

В ОАО «Савушкин продукт» подтвердили: завод решил отказаться от дополнительной упаковки — полиэтиленовой крышки — на небольших объемах своей молочной продукции.

— На производстве решили, что для маленькой упаковки крышка нецелесообразна, ведь покупатели используют такой товар быстрее, чем продукцию большего объема, где крышка действительно необходима для многоразового использования, — уточнили в «Савушкином продукте». — Что касается цены на сметану без крышки, она не уменьшится, потому что данный элемент упаковки на ее стоимость не влияет.

К слову, аналогичная ситуация возникла в апреле в России — там некоторые заводы тоже стали выпускать сметану без прозрачной пластиковой крышки на стакане. Правда, местные производители иначе объясняют отказ от их использования: по словам гендиректора одного из предприятий, причина в том, что цена на них выросла почти на 20% без учета НДС.

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