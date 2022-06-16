Маленькие человечки с большими комплексами Телеграм-канал "Запретное мнение"

16.06.2022, 8:17

Если бы российский империализм имел лицо, им был бы Медведев.

НеДимон продолжает разжигать ненависть в своем telegram-канале.

На этот раз он пошел в интернет-войну против Украины, которую назвал "анти-Россией" и выразил сомнение в том, что "она вообще будет существовать через два года".

Цели, так называемой, "специальной военной операции" не опять, а снова корректируются.

Все начиналось с "защиты русскоязычного населения Юго-востока Украины от страшных бандеровцев", затем появились непонятные термины "денацификация" и "демилитаризация", а после "голуби из биолабораторий" и Лукашенко с рассказом о "готовящемся нападении на Беларусь".

Теперь же официальные российские лица начали прямо говорить о геноциде украинского народа.

"Украина должна быть уничтожена, а украинцы принудительно стать русскими" — именно так звучит последняя редакция Кремлевской методички.

Никто даже не пытается это хоть как-то объяснить и оправдать. Идеология "вечного Путинизма" достигла финального этапа своей эволюции, на котором прекрасно обходится без лишних формальностей.

Кстати, на очередной агрессивный выпад Медведева со стороны Украины был дан красивый ответ:

"Если бы российский империализм имел лицо, им был бы Медведев. Маленький человек с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь внимание и самоутвердиться — брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру. Украина была, есть и будет. Где будет Медведев через два года — вопрос", — прокомментировал слова НеДимона Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Лучше и не скажешь.

Причем таких Медведевых среди путинской элитки подавляющее большинство.

Маленькие человечки с большими комплексами и замашками районной гопоты, которые дорвались до ядерной кнопки.

Телеграм-канал "Запретное мнение"

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