Макрон, Шольц и Драги прибыли в Киев 16.06.2022, 8:26

Позже появилось фото делегации в vip-вагоне «Укрзализницы».

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги в четверг, 16 июня посетят Киев.

Немецкий телеканал ZDF сообщил, что Шольц, Макрон и Драги сегодня ночью выехали в Киев из польского города Жешува.

"Шольц, Макрон и Драги встретились ночью в польском городе Жешув, откуда они продолжают путь по суше в Украину. Визит задуман как знак поддержки Украины. Переговоры с украинским правительством, вероятно, будут посвящены ходу войны, возможному вступлению Украины в ЕС и дальнейшей помощи стране", - пишет телеканал.

Сообщается также, что у Шольца "есть какие-то позитивные новости для Украины".

По неофициальной информации лидеры Германии, Франции и Италии уже в Киеве. Об этом сообщало итальянское телевидение.

Позже появилось фото делегации в vip-вагоне Укрзализницы.

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