Нашлись отправители бутылки с деньгами, которая попала в Беларусь спустя 14 лет 16.06.2022, 8:40

Отправителем послания оказалась россиянка из Смоленска.

На днях в смоленском паблике появилось сообщение от жителя Быхова Дмитрия: нашел в Днепре бутылку, а в ней 10-рублевая купюра с подписью и датой. Похоже, чтобы добраться до белорусского райцентра, этой капсуле времени понадобилось 14 лет. Дмитрий искал отправителя — потому что интересно.

Отправителем послания оказалась россиянка Ольга Горынина, в девичестве — Стефанова. 18 июля 2008-го у нее была свадьба. И Ольга, и ее супруг выросли в Смоленске, там и познакомились. И свадьбу тоже праздновали в родном городе, со всеми родными и друзьями. Женщина рассказала onlíner о дне свадьбы и о том, почему они с супругом выбросили бутылку в реку.

— В Смоленске довольно много свадебных традиций. Наверное, в каждом городе они немного отличаются. Например, повесить замок с именами и датой. Раньше на Горбатом мостике вешали, потом для этого дела поставили специальные деревья из металла. Съездить к танку, каравай понадкусывать, — начинает Ольга. — Попрощаться с девичьей фамилией — тоже одна из традиций. Невеста пишет свою старую фамилию на купюре, кладет в бутылку из-под шампанского, а жених забрасывает бутылку в Днепр. Сейчас, может, какие новые традиции появились, я не интересовалась, даже не знаю.

На своей свадьбе молодые успели прогуляться по парку, повесили замок, съездили к танку, а на обратном пути остановились на мосту и попрощались с фамилией Ольги.

— Честно говоря, как выкинули бутылку, я и не вспоминала о ней больше. Было большим удивлением узнать, что она куда-то доплыла, а тем более так далеко! В общем-то, «посланием» как таковым это не является, я даже не знаю, как назвать то, что мы по реке пустили. Наверное, надо было на купюре хотя бы написать «привет из Смоленска», — улыбается женщина. — Но кто же знал, что получится такая история.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».