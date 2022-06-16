«Неплохой же был магазин. Нет, все им испоганить надо» 6 16.06.2022, 8:50

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фото: gazetaby.com

Как проходит «распродажа распродаж» в минских магазинах JYSK.

Два месяца назад датская компания объявила о приостановке работы в Беларуси. Перед закрытием магазинов выстроились гигантские очереди.

В апреле покупатели разбирали, казалось бы, все, что было в торговых залах, от матрасов и шкафов до теннисных мячиков. Оказалось — показалось, и к шапочному разбору кое-что на складах сохранилось. В начале июня на сайте сети появилось объявление о финальной распродаже перед закрытием магазинов — остатки товаров, как сообщил ретейлер, доступны всего 10 дней и всего в двух минских магазинах, зато со скидками до 90%.

«Салідарнасць» посмотрела, кто воспользовался предложением, и что залежалось на полках до финишной черты — 19 июня.

В минувшие выходные, говорят консультанты в магазине JYSK на Горецкого, был и наплыв, и полные тележки, и длинные очереди в кассы — все, как полагается. Сейчас залы пусты — единичные покупатели, теряясь среди белизны пустых стеллажей и полок, сбиваются в кучки и интересом прикидывают, нужны ли им товары, что остались.

— Что есть? Да, в общем-то… ничего, — немного нервно смеется в телефон молодой мужчина. — Сейчас видео сниму, пришлю тебе.

Справедливости ради, насчет «ничего» посетитель все-таки погорячился. Если прикидывать не в штуках, а в наименованиях, товаров не так и мало. Другое дело, что систем хранения, фирменных баночек-коробочек-корзин уже нет вовсе, пушистых искусственных ковриков, имитирующих мех — по пальцам пересчитать, большой обеденный стол — в гордом одиночестве, а вот разноцветных стеариновых свечей целых три плотно уставленных стеллажа — бери, не хочу.

Судя по остаткам других товаров для дома, такой же пониженный интерес, как и свечи, у минчан вызывают рамочки для фото, искусственные кактусы, слегка непонятного назначения металлические корзины, «вечные» календари, новогодняя мишура и сопутствующие товары — подсвечники, гирлянды, рождественские колпаки и наклейки.

В углу большого пустого зала — немаленький выбор фотокартин: есть, например, пейзаж с березовым гаем — в черно-белом цвете, а есть сосновый бор — цветной, есть разные стильные мосты или вид Земли из космоса.

Следующий зал тоже почти пуст.

— Нет, котик, нет тут постельного белья — парочка белых простыней на резинке и парочка черных, — расстроено говорит своему спутнику дама средних лет.

— Почему, вот еще одна синяя, — замечает мужчина, — можно сказать, разнообразие.

— Вот видишь, как надо все делать вовремя — раньше мне все казалось, что тут дорого, откладывала на потом, думала, успею. А теперь вроде бы и недорого, но купить нечего.

— Ладно тебе расстраиваться — не жили хорошо, нечего и начинать. Пойдем на рынок и что-нибудь там купим, — утешает мужчина.

Залежи пледов и покрывал, одеял, подушек, ковров и ковриков — все это в прошлом. В отделе с кроватями и матрасами навевают тоску выключенные мониторы и голые остовы кроватей. Отдельно продаются даже изголовья — и их тоже потихоньку разбирают, как и огромные диванные подушки, плетеные дорожки на пол в деревенском стиле, прикроватные тумбочки и полочки.

В зале с домашней мебелью стульев целых два — и оба заняты консультантами, которые оформляют самым нерешительным, а может, самым терпеливым покупателям, кому шкаф, кому стеллаж. Возле одного из таких стеллажей притормаживает пожилая пара.

— Посмотри-ка, по-моему, самое то на дачу. Коричневый, почти такого оттенка, как наш шкаф, и по высоте удобный.

— А стоит сколько?

— Старая цена — 300, новая — 129.

— За 300 я бы не взял. А так можно, конечно, — и пенсионеры с энтузиазмом принимаются выбирать из полдесятка предметов мебели наименее «уставший».

Чуть дальше по почти пустым залам две молодые женщины катают на тележке сыновей. Дети, похоже, в восторге от раздолья, а мамы спорят, удастся ли еще найти на «распродаже распродаж» что-то полезное.

— Что у нас тут? Очень полезная вещь, между прочим — вешалка для сапог. Впервые такую вижу, но уже удивляюсь, как раньше без нее жила.

— У меня тоже открытие века, — смеется вторая приятельница, — там с другого входа лежат зонтики для посуды, такие сетчатые крышки на пикник. Копеечная штучка, а нужная, надо взять. И еще балконный ящик для цветов, тут есть нормальные.

Видимо, руководствуясь этим же принципом, сразу несколько женщин перебирают на полках с аксессуарами маски для сна, черные перчатки (если верить производителю, из овечьей кожи, правда, внутри сплошь полиэстер), плетеные авоськи. Некоторые берут буквально пачками бумажные пакеты с логотипом магазина.

— Извините, а зачем столько? — спрашиваем у одной покупательницы, отсчитавшей пару десятков таких пакетиков.

— Во-первых, это бумага, а не полиэтилен, то есть экологически чистая и удобная упаковка хоть для вещей, хоть для продуктов. А во-вторых, 9 копеек за пакет — вы где-нибудь еще такие цены видели? — улыбается женщина.

…Похожая картинка и ассортимент и по второму адресу распродажи, в магазине в Каменной Горке. Разве что здесь куда больше выбор зеркал, комодов и тумб под телевизор, и даже диванов. Один из них энергичный мужчина измеряет рулеткой, потом отчитывается по телефону:

— В общем, я все пощупал и померил, с подлокотниками — два метра, спальное место нормальное, и всего тысяча. Нет, я спрашивал, говорят, на складе нет и больше не будет, распродают все, что осталось. Так что если решишься, вечером давай заедем…

Одинокая штора в пустом зале, всего пару месяцев назад увешанном и заваленном текстилем, навевает мысль об очень жадных грабителях. Но за тонкой гипсокартонной перегородкой кипит жизнь: антресоли, полочки, столы, деловитые консультанты и посетители — почти как в довоенное время, только всего этого в разы меньше.

— Что ты хотел здесь «посмотреть» — компьютерное кресло? Могу показать место, где они раньше стояли, — с иронией предлагает другу молодой человек.

Потом парни обнаруживают полипропиленовые защитные коврики под офисные стулья и почему-то бурно радуются, как будто именно этот товар и искали.

Уже у выхода все-таки вспоминают о креслах и расспрашивают девушку-кассира, осталось ли хоть что-то. Та отрицательно мотает головой, и добавляет, что через пару дней не останется даже батареек и что лично она вообще через неделю безработная.

Мужчина средних лет, пока его жена рассматривает зеркала и не может определиться, будет в прихожей лучше выглядеть квадрат или прямоугольник, смотрит на остатки былого мебельного изобилия, и вдруг, ни к кому конкретно не обращаясь, шумно вздыхает:

— Неплохой же был магазин. Нет, все им испоганить надо…

Уличный павильон JYSK, где раньше продавалась садовая мебель и аксессуары для дачи и пикника, щерится запертой решеткой и разобранными, уже упакованными торговыми стеллажами. Похоже, мебельный ретейлер, который когда-то планировал за 10 лет открыть в Беларуси 25 магазинов, теперь всё.

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