Куда плывет путинский «Титаник» 14 Олена Степова

16.06.2022, 9:03

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Санкции открыли россиянам глаза на интересные вещи.

Начиная, вернее, планируя войну, нужно предусмотреть, смоделировать, предугадать и просчитать все возможные негативные и позитивные последствия, все варианты побед и поражений, все итоги всех промежуточных этапов.

В общем, война — это планирование, стратегия и еще раз планирование, и еще раз стратегия. А это, самые слабые места россиян, русских, советских граждан. Ни один русский-россиянин не будет утруждать себя планированием. Все русское планирование укладывается в одно единственное слово "авось".

Авось — это видимо русский бог или русский закон существования отдельно взятой территории, где и земля плоская, и санкции на пользу. Через "авось", с помощью "авось" русские делают все: строят, лечат, изобретают, воюют. Авось пронесет, авось заработает, авось стрельнет, авось победим, авось не заболеем…Любое русское начинание начинается со слова "авось".

"Авось по всей Украине будет, как на Донбассе и в Крыму, нас встретят цветами и радостью и не окажут сопротивления" — это и был гениальный план русских по оккупации Украины. Не удивлюсь, если план русских, а он есть, это я знаю точно, это обговаривалось русскими еще в 2014-м году — по оккупации Польши, Венгрии, Германии, Франции, Болгарии, Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии начинается так же с "авось".

"Авось там тоже ждут Россию, авось не окажут сопротивления, авось они хотят жить в СССР". И когда Россия затевала "новороссию" и строила ОРДЛО, это тоже было по плану "авось", авось оно само, как-то, ну, должно же работать, как-то будет, какая разница — это фундамент жизни любого русского-россиянина-постсовка. И это реально работает, доказано ОРДЛО.

Поэтому дальнего планирования для этого этапа войны у России нет. Был краткосрочный план "заходим-встречают-нет сопротивления-есть списки неугодных на расстрел и зачистку-есть помощь пятой колонны-власть подписывает капитуляцию-устанавливаем свою власть-все".

Оно и для первого этапа войны особого плана не было: забираем Крым, забираем Донбасс, объявляем о создании "новоРоссии", все области Украины сами присоединяются к плану-все. Поэтому, как только у русских что-то идет не так, как "планировалось" согласно нормам "авось", у них тупик. И выбираться из него, они будут так же, скача по ступеням новых "авось".

Единственное, что могу вот сказать, что, не смотря на отсутствие стратегического планирования, все же на Донбассе Россия училась. Это была так называемая пристрелка, как-то напишу об этом более детально. И все же, детальной проработки второго этапа наступления не было. Была уверенность "нас ждут", какая-то фанатическая, абсолютная уверенность в этом, в том, что ждут, откроют двери всех городов, вынесут ключи, будут сотрудничать на всех уровнях.

Поэтому первые русские колонны шли в Украину на парад, с медалями и парадными кителями, лучшие из лучших, чтобы красиво по Крещатику, чеканя шаг, звеня медалями "за взятие Киева и Львова". Никто на России не просчитывал другие варианты. Никто на России не просчитывал реакцию Запада — ведь ее по сути никогда и не было, ни в отношении Крыма и Донбасса, ни в отношении других преступлений России.

Безнаказанное зло крепло и осознавало масштабы своей безнаказанности. Над санкциями, введенными на Крым на росии смеялись, они как бы и не затронули основные сектора экономики, олигархат, бизнес. Поэтому, естественно, расчет по возможным введениям санкций и их последствиям для экономики России, там "просчитали" по славной традиции — "авось не будет, авось не сильные, авось пронесет, а что они могут нам сделать".

Как правило под руку с прекрасным "авось" идет имперство и мания величия — "о, мы настолько круты, что наша крутость круче любой крутизны". Русские всегда жили, и будут жить в симулякре величия, даже сидя попой на сгнивших загаженных досках дворового туалета.

Все вот эти "аналогов нет, лучшая в мире медицина, лучшие в мире технологии", они же там на России все поголовно в это верят. В невидимые танк "армата" и не сбиваемые самолеты, в решетку от "джавелинов" сваренную из говна и палок, в заговоры и порчу, в силу шаманов. Чего стоит щепа за сотни миллионов долларов, которую возили на крейсере "Москва" с верой, что эта щепа защищает корабль от торпед и потопления. Этот фанатизм веры не только в заговоры, красную нитку от сглаза, ритуалы, которые проводят Путин и Шойгу, в экстрасенсов и ясновидящих старцев, это фанатизм веры в то, что русские самые-самые, а значит, зачем им подготовка, планирование. Стратегия, они же лучше всех, а значит — авось пронесет, ну, или бог защитит, ну, или как-то будет.

И это не может не радовать. Умный противник, это опасный противник. Россия большой и глупый противник. У него много живого ресурса (людей), который он просто бросает в топку войны, как и в годы СССРия-бабы еще нарожают. Он не жалеет и не бережет этот ресурс. 140 миллионов трудно прокормить, так что минус пару сотен тысяч, а то и пара миллионов — не вопрос для России.

На России много советского оружия, которое и заводится через раз, и стреляет через раз, но его много. Его будут откапывать из загашников эСССРия, вынимать из ящиков винтовки Мосина, шашки Чапаева, пулеметы "Максим", а если и это закончится, просто будут посылать глупых русских, которые обвешены оберегами от пули укропской, освящены в церкви МП, заговорены бубнов Шойгу, с верой, что их не убьет, они же супер-круты.

Это, да, с этим надо считаться, это нужно брать в расчет. И не ждать, что вот мы убьем 45 000-8500-120 000 русских и у них упадет боевой дух. У них нет и не было боевого духа, у них есть дух мародера. На войну их будет гнать русский авось — авось не убьют, авось украду, авось повезет, авось…

В тылу русские будут радоваться уходящим компаниях, высокому курсу рубля, закрывающимся магазинам, фабрикам и заводам.

Ну, во-первых, все не закроют, во-вторых, может быть откроют новые, в третьих, как-то раньше без этого жили, в четвертых, на зло Западу, буду жрать лебеду, русские не сдаются, авось повезет и мы победим, вот, украли же у укров зерно, еще украдем… Это сейчас основные мысли основной массы россиян.

Лишь малая доля понимает, что случилось и к чему это приведет. Но, любые публичные рассуждения русских "нам трандец", о санкциях и их "полезности", об экономике и ее крутом пике, о будущем, вызывает лишь агрессию критического большинства россиян, а "вольнодумец", тут же окрещивается врагом народа и пятой колонной.

Россия не может пасть от каких-то там санкций гнилого Запада,- три раза ха-ха,- это основные комменты русских под редкими постами о ситуации в экономике России.

Но, вот если на начало второго этапа войны и прилета первых санкционных пакетов на России было много бравады и ха-ха три раза, очень мало экономической аналитики, то сейчас все больше и больше постов, вопросов на тему "а что дальше".

Первое и, возможно, главное, что сделали санкции, они начали сдирать розовые очки с глаз россиян и разрушать симулякр "экономическая независимость и мощь России аналогов нет".

Мощь России — это на самом деле мощи, вернее, мумифицированные останки, как Ленин в мавзолее, и пениса у него уже нет, и часть костей утеряно, и вместо мозга пустота и плесень.

Россия так врала себе о своей мощи, что поверила в это, и сейчас у нее отбирают главное, вот эту яркую пеструю картину "аналоговнета".

Россияне, которые пошли на войну (солдаты, наемники, добровольцы, срочники, мобилизованные, контрактники) увидели реальность дел российской аналоговнетной армии — из говна и палок, авось будет стрелять.

Увидели реальность в обмундировании — много разговоров, что наши военные одеты, как космические джидаи. Увидели реальность в обеспечении питанием. Увидели реальность того, как живет Украина без них, россиян. Русские военные видят реальные свои потери. И еще не много и они начнут осознавать, что Россия большая, и ей не жалко простых русских парней.

Нет, прозрения не будет, как и осознания, что нужно бы спросить со своего начальства-власти, как же так, Россия богатейшая страна, а живет в нищете и говнах, а вот "загнивающая Украина под гнетом бандеровцев"… Вспомните совок. Многие ли прозрели, когда увидели как на самом деле жил "загнивающий Запад", многие ли поняли, что их обманывали и держали в симулякре "расцвета социализма"? — нет, единицы. Здесь все будет так же.

И, если честно, — мы помним, что Россия большая, — санкции, которые введены и вводятся вот сейчас, начнут реально влиять на экономику России, где-то к осени, к следующему году, -запасы продуктов на России есть, как и запасы нефти-бензина-соляры-соли-сахара-муки-крупы.

С полок исчезают импортные продукты и товары, их пытаются заменить чем-то местно-производящим, но люди уже ропщут, что аналоговнет, все же больше говнет, чем аналог.

Паники нет — авось скоро начнут товар завозить из Украины, мы же ее завоюем, авось Запад смирится и снимет санкции, авось договоримся за мир посредине. Есть вера "Путин не зря все это начинал, у него есть план".

Но, плана нет. Есть "авось". И каждый раз, когда очередной "авось" заводит русских не туда, куда они себе намечтали, они создают себе новый план, который называется "авось".

И пока так будет, у нас есть шанс выстоять и победить.

Это война на измор, на стратегию, на ресурс и за ресурс. Она надолго. Эта война может закончиться исключительно уничтожением России, как политически так и экономически. Оставь мы ей малейший шанс отдохнуть и в бой пойдут мотивированные голодные русские у которых будет один мотив — пожрать. И не важно, зерно или нас.

И все же, настрой россиян, тех, кто начинает задавать вопросы, уже дает надежду. Нет, не на то, что Россия остановится, там найдутся "не такие русские", нет. Именно на то, что крах неизбежен и уже виден.

И вот знаете, прежде чем предложить вам к прочтению интересную цитату из жизни прозревающих россиян, я хочу обратить внимание на такой факт:

Все прозревающие россияне начинают говорить о будущем "мы должны начинать строить национальную экономику, продукт, промышленность", но никто из них не говорит о настоящем и прошлом, ведь Россия в стадии РФ, существует с 1991 года, а где до этого момента их национальная экономика, национальный продукт, национальная промышленность? Где вот эти все аналоговнеты, в которые вбуханы огромные, как по документам, деньги? Чем на России занималась власть все эти 30 лет? Почему национальная экономика есть у Украины, но ее нет на России и ее, экономику Россия начинает сроить после санкций? Почему для Украины слово "национальный" — это фашист, а для России "национальный" — это для страны и нации, это гордость и нужно срочно строить?

Санкции открыли россиянам глаза на интересные вещи: Россия не производит ничего, кроме нефти и газа. То есть это страна импортопотребитель. Из национального это свет, вода, земля, газ, нефть и рабочая дешевая сила. Все станки, технологии, составляющие, ингредиенты — это импорт.

И санкции останавливают импорт для России, оставляя ее один на один с национальным аналоговнетом по имени "авось".

А теперь цитата: "Почему доллар дешевеет, а жизнь дорожает?

Наверняка последнее время большая часть нашей страны задается именно этим вопросом. Действительно, если посмотреть на курс доллара сегодня, 7 июня 2022 года – курс ЦБ пишет смешные 61 рубль 11 копеек. А давайте посмотрим, по какому же курсу рубля к доллару его готовы продать самарские банки?

Банк "Открытие" — по 76,45 руб.

ОТП Банк – по 75 руб.

Совкомбанк – по 91 руб.

Самый дешевый курс предлагает АК Барс Банк – всего лишь по 71, 25 руб., но и он дороже официального курса аж на 10 рублей.

Более того, банк "Русский стандарт", например, готов не продавать, а покупать доллары дороже официального курса – по 64 рубля! Это говорит только об одном – курс ЦБ на данный момент не отражает реального соотношения рубля к доллару или евро.

И это проблема номер один.

Другая проблема – санкции, вернее даже не только они, а массовый уход различного рода производителей с российского рынка. Давайте с вами предметно и подробно рассмотрим область электроники, в которой автор работает уже более 20 лет.

Например, в этой области с российского рынка уходят Nokia, Asus, Cisco, Mitsubishi Electric, IBM и HP, приостановили свою работу в России Canon, LG, Samsung, Toshiba, Intel, Qualcomm, Xerox, Acer, Sony… Без объявления, тихо, но методично сокращают свои поставки Lenovo, Xiaomi, перестала принимать заказы. И ушла с корпоративного рынка России компания Huawei, хотя она и не покидает Россию полностью.

Как видите, из России к июню ушли или приостановили свою работу почти все крупные производители электроники и IT-индустрии. Отсюда – удорожание техники по разным категориям от 30 до 100%. Грубо говоря, магазины электроники сейчас торгуют остатками того, что осталось на складах.

Но может быть ситуацию могут спасти китайские производители рангом пониже, или "серые" сборки? Да, на какое-то время спасут. В России осталась, к примеру, китайская компания Haier, один из крупных производителей электроники и бытовой техники, но согласно анкетированию, проведенному Nikkei Asia китайские компании встали перед сложным выбором. Во-первых, США являются крупнейшим торговым партнером Китая. Торговля с США подскочила на 30% в стоимостном выражении в 2021 году, достигнув исторического максимума. Экспорт в США составил 577,13 миллиардов долларов, импорт из США — 541,53 миллиардов долларов, торговый оборот — 1,118 триллионов долларов.

Для сравнения, экспорт из россии в Китай составил в 2020 году 49,3 миллиарда долларов, импорт из Китая в россию – 50,7 миллиарда долларов, общий торговый оборот – 100 миллиардов долларов, или менее 10 процентов от американского.

Во-вторых, Китай зависит от американских компаний в области производства полупроводников и других передовых технологий.

Поэтому не стоит ждать, что Китай радостно заполнит нишу, оставленную ушедшими из России западными компаниями. Пекин во всем блюдет свою выгоду. Например, производитель автомобильных стекол Fuyao Glass Industry Group, у которого есть завод в россии, где 40% продукции шло на экспорт, теперь решил этот завод переориентировать на саму россию, а на экспорт производить стекла на предприятиях в Китае.

А может ли сама Россия начать производить собственные ноутбуки, смартфоны, и т.д.? К сожалению, на данный момент отечественные процессоры Байкал и Эльбрус сильно уступают процессорам Intel и AMD производительностью и энергоэффективностью, ко всему прочему еще и имея намного более высокий ценник.

То есть при прочих равных российский ноутбук будет и дороже, и хуже. К тому же, хотя эти процессоры действительно разработаны российскими специалистами, их производство ведется за рубежом (тайваньская компания TSMC) и точно также попало под санкции. В качестве возможной альтернативы TSMC часто называли китайскую SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corp). Но правительство США уже пообещало "уничтожить" эту компанию, если она поможет в производстве Эльбрусов и Байкалов. И китайцы после этих заявлений не испытывают особого желания рисковать.

Остается два варианта.

Первый – покупка через транзитные страны, например через Казахстан или Узбекистан, которые не находятся под санкциями. Пока на это западные производители закрывают глаза, но все может измениться в любую минуту. К тому же это удорожает конечную цену минимум на 20-30%. В случае нескольких подобных операций (например, Китай продает изделия электроники в Иран, Иран – в Казахстан, а Казахстан — в Россию) цена может вырасти на 100, и на 150%.

Китай задумался о выносе технологичных производств в третьи страны, которые могли бы в обход санкций поставлять в Россию востребованные товары. Но пока это только планы, реализуются они или нет – неизвестно.

Таким образом, единственный прогноз на данный момент – это снижение поставок продукции электроники, ее дальнейшее удорожание, и как следствие – развитие сферы ремонта того, что есть. Но если аккумуляторы, корпуса, блоки питания, шлейфы, матрицы вполне производят и в России, то вот с процессорами, видеокартами, жесткими дисками – беда.

Но если бы эта проблема касалась только электроники, вполне можно было бы прожить. Такая ситуация, к сожалению, складывается во всех без исключения отраслях производства, включая сюда и легкую промышленность, и перерабатывающую, и сельское хозяйство. Отсюда – рост цен, который и будет продолжаться.

Что можно было бы сделать в этой ситуации?

Строить национальную экономику и национальное производство, но это требует полного пересмотра налоговой, кредитной и финансовой политики государства, чего, к глубокому сожалению, пока не происходит. Пока что Россия купается в супервозросших ценах на нефть и газ, и надеется, что не придется ничего менять и что все само как-то рассосется".

Как видите, русский авось не убиваем. Что ж, нам остается только поддерживать свою армию, экономику, держать строй, как на фронте, так и в тылу, время работает на нас и против врага. И, что главное, это хорошо, что так мало русских догадывается, куда плывет их "титаник" под мудрым руководством "великого стратега времен и народов".

Знаете, если бы я ненавидела Россию и русский народ, я бы сделала именно то, что сделал Путин, довел эту страну до полного уничтожения и нищеты. Путин реально гениальный стратег, он вывел из России триллионы долларов, стал одним из самых богатых людей планета Земля, уничтожил Россию экономически, политически, национально, уничтожил страх мира перед мощью России, внушенный еще совком, укрепил НАТО и условный Запад, показал миру всю сущность россиян навсегда вычеркнув их из цивилизованного сообщества, сплотил украинцев и поляков, сплотил весь мир, показав реальность возрождения гитлеризма. И все это под четкой, стабильной, национальной, русской стратегической забавой "авось я выиграю».

Олена Степова, "Обозреватель"

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