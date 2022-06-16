Пьяная белоруска остановила два поезда 6 16.06.2022, 9:38

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А, может, даже три.

Женщина приехала из Кличевского района в Бобруйск навестить внуков. Выпив, она отправилась домой, но оказалось, селу не на ту электричку — и воспользовалась стоп-краном. Потом она на путях остановила поезд, чтобы узнать, в правильном ли направлении идет. Об этом рассказали на телеканале «Беларусь 1».

Инцидент произошел 11 июня. 50-летняя женщина возвращалась домой в Кличевский район из Бобруйска, где навещала внуков и слегка выпила. После отправилась домой на электричке, но поняла, что не на той и сорвала стоп-кран. Выйдя из электрички, она решила добираться домой по железнодорожным путям.

Навстречу по путям двигался поезд. Она решила его остановить и поинтересоваться, в правильном ли направлении она идет. Машинист вовремя сориентировался, обошлось без жертв. Но мужчина вызвал милицию, дальше с нарушительницей разбирались милиционеры, было составлено два протокола.

«После даму посадили в нужный поезд, но в пути она вновь выпила — сценарий повторился», — говорится в сюжете телеканала. Его авторы не пояснили — остановила ли она очередной поезд при помощи стоп-крана, или решила вновь добираться домой по железнодорожным путям. Но на нее вновь составили протоколы и все же отправили домой, но уже в сопровождении сына.

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