Где российские оккупанты несут самые большие потери? 2 16.06.2022, 10:02

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Генштаб ВСУ обновил данные.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 32 950 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 16 июня, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в «Фесбуке».

Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

Также оккупанты лишились более 9600 единиц техники, среди них:

Танки — 1449 (+9)

Боевые бронированные машины — 3545 (+17)

Артиллерийские системы — 729 (+7)

реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 233 (+3)

Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 97 (+0)

Самолеты — 213 (+0)

Вертолеты — 179 (+0)

Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 591 (+0)

Крылатые ракеты — 129 (+0)

Корабли/катера — 13 (+0)

Автомобильная техника и автоцистерны — 2494 (+9)

Специальная техника — 55 (+0).

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