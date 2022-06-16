Где российские оккупанты несут самые большие потери?2
- 16.06.2022, 10:02
- 3,732
Генштаб ВСУ обновил данные.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 32 950 своих военных.
Такие данные по состоянию на утро четверга, 16 июня, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в «Фесбуке».
Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.
Также оккупанты лишились более 9600 единиц техники, среди них:
Танки — 1449 (+9)
Боевые бронированные машины — 3545 (+17)
Артиллерийские системы — 729 (+7)
реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 233 (+3)
Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 97 (+0)
Самолеты — 213 (+0)
Вертолеты — 179 (+0)
Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 591 (+0)
Крылатые ракеты — 129 (+0)
Корабли/катера — 13 (+0)
Автомобильная техника и автоцистерны — 2494 (+9)
Специальная техника — 55 (+0).