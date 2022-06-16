Этой ночью в Минске наблюдали редкое погодное явление 3 16.06.2022, 10:18

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Речь идет о серебристых облаках.

Вчера поздно вечером в Минске можно было наблюдать достаточно редкое явление — серебристые облака. Это очень разреженные облака, которые можно увидеть, как правило, летом в глубоких сумерках сразу после заката или перед восходом солнца.

— Сегодня наблюдал яркий фронт серебристых облаков в районе Цнянского водохранилища. Где-то в 00:30, — рассказывает «Онлайнеру» автор фото.

Однако, необычное явление лицезрели не только в Минске, а также в Гомеле и Витебске.

Гомель

Витебск

Серебристые облака возникают на высоте около 80 километров, что значительно выше по сравнению с «обычными» облаками. Кроме того, они передвигаются с высокой скоростью, около 28 метров в секунду. Для того чтобы человек мог увидеть такие облака, солнце должно их освещать под определенным углом.

Открыли серебристые облака сравнительно недавно, в конце XIX века. Было это после извержения вулкана Кракатау, поэтому долгое время считалось, что такие облака состоят из вулканической пыли. Однако уже в наше время с помощью спутника удалось выяснить, что серебристые облака состоят из водяного льда.

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