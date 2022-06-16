Живая легенда новейшей истории 3 Юрий Бутусов

16.06.2022, 10:22

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Юрий Бутусов

Что сейчас происходит в Северодонецке.

Нахожусь в Северодонецке. Сообщение и логистика после уничтожения мостов сильно усложнены. Места переправ противник обстреливает.

Живая легенда новейшей истории

Логистика и коммуникации стали значимой проблемой. Мне, например, из-за определенных обстоятельств пришлось плыть через Северский Донец с полной выкладкой и рюкзаком за плечами, и это не совсем удобно. Снабжение нужно немедленно улучшать.

Враг постоянно производит обстрелы артиллерией и авиацией, российские беспилотники над нами. Чтобы держаться в таких условиях, необходима поставка и соответствующая организация.

Вдохновляет при этом главное. То, как воюют в Северодонецке украинские воины, далеко выходит за пределы представлений о служебных обязанностях, боеспособности, преданности и смелости.

Те, кто плохо удовлетворен и организован, те, кто подвергается страху, давно отошли. Но позиции держит значительное количество украинских воинов, несмотря на все сохраняющие высокую боеспособность. Каждый говорит о критических моментах, но все это – не отчаяние, а желание лучше делать боевую работу.

Сохраняемая управляемость, бойцы и командиры используют все возможные средства, чтобы избивать оккупантов. Они не дают себя окружить и пытаются отвечать ударом на удары, несмотря на невыгодное соотношение сил. Ежедневный подвиг становится обычной работой наших бойцов.

Город в горниле войны

При наличии достаточных средств здесь есть возможности для активных действий. Наши не прячутся, а ведут активный поиск противника и ежедневно наносят россиянам значительные потери. Но контрбатарейная борьба, логистика и противовоздушная оборона нуждаются в усилении.

Относительно гражданских на заводе "Азот". Там остаются жить 520 гражданских лиц. Уходить оттуда по определенным причинам они не хотят. Кто-то ждет конца боев, чтобы вернуться в город, кто-то боится идти куда-то и нет сил.

Большая честь стоять бок о бок с нашими воинами, выдающимися гражданами, буду писать с ними интервью, это важно видеть и чувствовать, быть свидетелем большой исторической борьбы.

Юрий Бутусов, "Фейсбук"

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