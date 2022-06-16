В Беларуси не хватает больше 94 тысяч работников 3 16.06.2022, 10:34

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Кого ищут наниматели на зарплату в $195?

В Беларуси не хватает 94,2 тысячи работников. Речь про вакансии, которые зарегистрированы в службе занятости, пишет zerkalo.io.

При этом почти 26,6 тысячи предложений от нанимателей — на зарплату до 500 рублей ($195). По некоторым из них предусмотрена частичная занятость, по другим — полная. Как распланировать свой бюджет с такой зарплатой — отдельный вопрос. Посмотрели в общереспубликанском банке вакансий, каких работников ищут на зарплату в 500 рублей на полную занятость, какие требования выставляют соискателям.

На постоянную работу в производственный кооператив «Ветеран» из Гродно нужны два парикмахера с профессионально-техническим образованием, можно пенсионеры. Соискатели должны иметь стаж по специальности не менее трех лет.

Двух артистов-вокалистов с высшим образованием ищет «Белгосфилармония».

Частное торговое предприятие «Волмарс» из Березы Брестской области ищет двух барменов с профессионально-техническим образованием. Трудиться сотрудники будут в режиме гибкого рабочего времени. Барменам предоставят комнату в гостинице.

Юриста со средне-специальным образованием возьмут в ОАО «Курополье-агро» в Поставском районе.

Фельдшер со средне-специальным образованием нужен на предприятие «Белдортранс», которое находится рядом с Минском.

Бухгалтера ищут в сельхозпредприятие «Замосточанское» в Докшицком районе, обещают дать комнату в общежитии. Финансист должен иметь средне-специальное образование.

Столичное издательство «Адукацыя i выхаванне» ищет литературного редактора с высшим образованием.

Жодинское предприятие «Свiтанак» ищет колориста. Соискатель должен иметь профессионально-техническое образование. Сотруднику предоставят комнату в общежитии.

Инженер-технолог с высшим образованием нужен на предприятие школьного питания «Речичанка» в Речицком районе.

ООО «Производственно-технологическая компания «Модерам-Запад» ищет пять швей с профессионально-техническим образованием. Готовы принять на работу людей, которые обязаны возмещать расходы по решению суда. Работать надо будет в Жлобине.

Инженер-электрик с высшим образованием нужен в сельхозпредприятие «Вежны» в Светлогорском районе. Общежитие предоставят.

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