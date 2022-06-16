Резников: Третья встреча в формате «Рамштайн» показала единство НАТО 7 16.06.2022, 10:36

2,896

Алексей Резников

Украина получит больше оружия.

По итогам встречи "Контактной группы по обороне Украины" в формате "Рамштайн", которая состоялась 15 июня 2022 года в Брюсселе, будет поставлено больше вооружения Украине, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Это 155-мм пушки, Himars, Harpoons и другие, вертолеты из Словакии; артиллерия из Канады, Польши и Нидерландов, РСЗО от Германии. И кое-что еще", - сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook в четверг утром.

По словам Резникова, третья встреча в формате "Рамштайн" показала единство НАТО и готовность предоставлять больше оружия для борьбы за свободу и независимость.

Встреча проводилась по инициативе Министра обороны США Ллойда Остина при участии главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли с целью укрепления обороноспособности Украины. Во встрече принимали участие Резников, заместитель главнокомандующего ВСУ Евгений Мойсюк и главы оборонных ведомств около 50 государств мира.

"Украина продолжит борьбу за свободу и независимость. Наши партнеры продолжат поддерживать Украину. НАТО имеет самое большое единство в своей истории. Украина победит", - отметил Резников по итогам встречи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».