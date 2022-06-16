В Луганской области бойцы ВСУ прямо перед носом оккупантов взорвали вражескую переправу

В Луганской области бойцы ВСУ прямо перед носом оккупантов взорвали вражескую переправу1
- 16.06.2022, 10:45
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Видеофакт.
В Луганской области украинские защитники прямо перед носом российской армии заминировали понтонный мост, которым оккупанты планировали форсировать реку, и взорвали вражескую переправу.
Видео о великолепной обороне украинских бойцов обнародовало Командование Сил специальных операций ВСУ. В Вооруженных силах Украины отметили, что точно знают, какие были эмоции у наших военных, когда удалось успешно взорвать мост оккупантов.
"Мы не знаем, о чем думали кафиры, когда прокладывали понтонный мост для форсирования реки на Луганщине. Ведь вокруг того места более чем достаточно нехороших знаков в виде сожженной российской техники.
Мы не знаем, на что надеялся противник в тот момент, когда под его носом среди ночи воины ССпО Украины миновали понтон.
Но мы точно знаем, какие эмоции были у наших воинов, когда они отправили в воздух очередную вражескую переправу", написано в сообщении Генштаба ВСУ.