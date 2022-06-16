Шейтельман: Что останется от армии Лукашенко после американских систем залпового огня и «Байрактаров»? 9 16.06.2022, 10:56

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Диктатор боится, что его свергнут.

Лукашенко сейчас хочет выжить, и в политическом, и в физическим смысле. Такое мнение выразил политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире канала «И Грянул Грэм»:

— Его войска на границе исполняют роль оттягивания неких украинских сил, которые вынуждены симметрично с ними передвигаться с украинской стороны, чтобы блокировать наступление Беларуси. Вдруг Беларусь начнет наступать?

Хотя вероятность того, что она реально начнет наступать, в настоящий момент близка к нулю, потому что главная задача этих войск защитить самого Лукашенко, когда его пойдут свергать.

И Лукашенко не собирается положить свою армию в степях Украины. Мы понимаем, что белорусская армия, по сравнению с украинской, — это несоизмеримые вещи. Пока белорусские войска рассматривались как часть российских, когда шло наступление на Киев, добавить еще 30 тысяч наступающих со своими танками и техникой было серьезным фактором.

Если они сами по себе пойдут наступать, что останется от этих 30 тысяч белорусов после американских систем залпового огня, а главное, «Байрактаров»? Оттуда, где сейчас находятся белорусы, они могут наступать только по шоссе, по-другому никак. А что происходит с теми, кто наступает по шоссе, Лукашенко уже видел.

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