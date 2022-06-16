Российский эксперт: Путину подыскивают замену 5 16.06.2022, 11:13

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В России обсуждают тему смены власти.

Говорят о том, что уже в конце года россиян ждут большие перемены. Нынешний президент РФ Владимир Путин может объявить досрочные выборы и отказаться от участия в них. Но взамен займет другой пожизненный пост.

Дочь Путина Екатерина Тихонова может выйти из тени, но главным преемником является секретарь совбеза России Николай Патрушев, человек еще более опасный, чем Путин. Цель всех этих разговоров – отвлечь россиян от мрачных мыслей по поводу "спецоперации" – войне в Украине – которая, по задумке агрессора, должна была продлиться три дня, но не закончилась и спустя три месяца.

Об этом в эксклюзивном интервью "Обозреватель" рассказал независимый российский эксперт, геоэколог Юрий Медовар.

– В одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что якобы в России к концу этого года готовится смена власти. Что новым лидером путинской партии "Единая Россия" может быть назначена его дочь Екатерина Тихонова, а на роль преемника Путина может претендовать Патрушев. Также говорится о том, что сам Путин может стать главой госсовета. Возможно ли такое?

– Фактически это то же самое, о чем я говорил, когда в России меняли конституцию. Главным было то, что в новую редакцию вошел пункт о создании так называемого госсовета.

Это примерно такая же система, как в Китае. Там председатель госсовета назначается пожизненно, его никто не может снять. Может быть президент, который летает на встречи и так далее, но де-факто страной руководит госсовет и его председатель.

Председателя из своего состава избирает только госсовет. Народ никакого отношения к этому не имеет. Так что Путин может управлять страной, пока не предстанет перед всевышним.

Но выборов в России нет уже давно – с 2008 года, когда президентом стал тот, который лишился виноградников в Тоскане и сейчас грозит всему миру (Дмитрий Медведев. – Ред.). А в случае с госсоветом выбора нет вообще, в принципе.

Все, что нужно, могут нарисовать. Хотите, чтобы победила Тихонова? Да ради бога. Иванов, Петров, Рабинович? Без проблем. Кого скажут, того Панфилова и посчитает.

У нас возможен любой сценарий. Но я думаю, что Путин лучше, чем Патрушев.

– А как насчет Тихоновой?

– И Тихонову могут записать. Она стала кандидатом физматнаук в Московском университете. После этого вуз потерял свое имя и свое лицо. Я не могу понять, как человек, который танцует рок-н-ролл, становится кандидатом физматнаук – самых сложных наук.

Например, я не могу защититься, у меня мозгов не хватило, чтобы стать кандидатом физматнаук. А вот Тихонова на закрытом заседании защитила кандидатскую диссертацию. Потому что, когда надо, они все сделают. Так и покойный Жириновский был доктором философии.

– Ну, докторская диссертация – это один вопрос, а вот кандидат в президенты – это другое. Вы верите, что она может подаваться властью как преемница Путина? Какой эффект это окажет на рядового россиянина?

– Господи, какой эффект?! Мы живем в путинизме, тут собаку Путина могут сделать кандидатом в президенты. У нас же нет выборов.

– Это понятно. Но что об этом будут говорить на кухне?

– На кухне будут кричать, что возродилась монархия. А раз так, то у нас есть царствующий двор в изгнании, они могут предъявить свои права, так как они являются наследниками российской короны.

Но я думаю, Тихонова как кандидат в президенты – это абсолютно нереальная вещь. Это просто разговоры. Зачем эти разговоры? Чтобы немного отвлечь внимание россиян от "спецоперации" в Украине. Чтобы народ обсуждал не потери россиян, "доблестных солдат" и "героев", а говорил о том, что Путин болен.

Сейчас все эти слухи будут крутить, чтобы снять элемент напряжения, накал по поводу "спецоперации" в Украине, которая вместо трех дней идет четвертый месяц.

– А накал по поводу "спецоперации" имеет место быть?

– Ну, как сказать? Я вижу много молодежи, которая протестует, которая сидит в спецприемниках. Они хотят жить в нормальной стране, хотят белое называть белым, а черное черным. А "спецоперация", которая "строго по плану" проходит четвертый месяц, называется по-другому.

Но в каждой стране есть примерно 5% отстоя – людей, которые не умеют мыслить, у которых вместо мозгов вата, которые верят всему, что говорят по зомбоящику. С ними говорить бесполезно.

– Вы сказали, Патрушев – это хуже, чем Путин. Можете пояснить?

– Он кто? Он же из "комитета". Думаю, он был одним из тех, кто толкнул Путина на эту "спецоперацию". Тот же Нарышкин трясся на совете нацбезопасности, он слова не мог сказать. А Патрушев жесткий, я по лицу вижу. У Нарышкина на лице написан интеллект, а вот у Патрушева другое лицо, и там что-то другое написано. Поэтому таким, как он, я не доверяю.

– А Шойгу уже сбитый летчик?

– Кто и когда рассматривал Шойгу в качестве президента? Это несерьезно. Все-таки на всякий случай давайте вспомним Сталина. После него нацмены вряд ли станут руководить страной. Их не пустят. Хоть Россия и многонациональная страна и все народы якобы имеют равные права, но все-таки у кого-то этих прав больше.

– Вы не считаете, что еще одной причиной обсуждения подобных тем, помимо попытки отвлечь внимание народа, является реальная болезнь Путина?

– Почему нет? Путину в этом году 70 лет. Разве в таком возрасте есть здоровые люди? Нет, конечно. Не все мужики доживают до 70. Причем политика здоровья не прибавляет. Конечно, у него питание, медицина. Но каждый организм имеет свой предел. Он вполне может быть болен.

– Но ходят слухи о том, что он не просто болен, а смертельно болен.

– Это понятие очень растяжимое. Я знаю пример, когда человек без почек прожил семь лет. А другой простудился – и через два дня умер.

– Вы намекаете на то, что при уровне медицины, которая обслуживает Путина, даже со смертельной болезнью он может еще жить и жить?

– Конечно, может. Все очень относительно.

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