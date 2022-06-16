ВСУ разгромили позиции оккупантов и уничтожили два склада с боеприпасами

ВСУ разгромили позиции оккупантов и уничтожили два склада с боеприпасами2
- 16.06.2022, 11:24
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Успех украинский бойцов в Запорожской области.
В Запорожской области украинские военные мастерски покрошили оккупантов и уничтожили два склада с боеприпасами. По меньшей мере около десятка оккупантов превратились в груз-200. Об этом сообщает Штаб обороны Запорожского края.
Также ВСУ уничтожили позиции и наблюдательный пост рашистов.
Всего за прошлые сутки в Запорожской области было уничтожено:
8 человек личного состава ликвидированы, 14 солдат ранены;
7 САУ 2с3"Акация";
вражеская позиция и наблюдательный пост;
два склада с боеприпасами.