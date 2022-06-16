У коммерческого директора «Крумкачоў» прямо на матче случился инсульт
- 16.06.2022, 11:30
Его можно поддержать, придя на матч команды.
Средства, вырученные от продажи билетов на кубковый матч с «Ислочью» 22 июня, пойдут Юрию Турейко, у которого во время игры 1 мая случился инсульт, пишет пресс-служба команды.
1 мая Юрий Турейко комментировал игру «Крумкачы» — «Энергетик-БГАТУ», и прямо во время матча у него случился инсульт. Со стадиона его забрала скорая. Ситуация была очень тяжелая: был еще один инсульт в больнице, потом инфаркт, две недели комы и более месяца в реанимации. Никаких прогнозов по дальнейшему состоянию его здоровья.
Однако Юрий выжил. Он в сознании, но сейчас нужно долгое время на реабилитацию.
Поэтому команда приняла решение помочь семье Юры и сделать матч 1/16 Кубка Беларуси с «Ислочью» 22 июня благотворительным. Все средства, вырученные от продажи билетов, передадут на реабилитацию.
Будет возможность купить обычный билет за 4 рубля (5 рублей на стадионе) или билет по специальной цене за 20 рублей, как в кассе, так и онлайн. Они без указания мест и собственно продажи их не лимитированы количественно.
Билеты на матч по ссылке: