У коммерческого директора «Крумкачоў» прямо на матче случился инсульт 16.06.2022, 11:30

Его можно поддержать, придя на матч команды.

Средства, вырученные от продажи билетов на кубковый матч с «Ислочью» 22 июня, пойдут Юрию Турейко, у которого во время игры 1 мая случился инсульт, пишет пресс-служба команды.

1 мая Юрий Турейко комментировал игру «Крумкачы» — «Энергетик-БГАТУ», и прямо во время матча у него случился инсульт. Со стадиона его забрала скорая. Ситуация была очень тяжелая: был еще один инсульт в больнице, потом инфаркт, две недели комы и более месяца в реанимации. Никаких прогнозов по дальнейшему состоянию его здоровья.

Однако Юрий выжил. Он в сознании, но сейчас нужно долгое время на реабилитацию.

Поэтому команда приняла решение помочь семье Юры и сделать матч 1/16 Кубка Беларуси с «Ислочью» 22 июня благотворительным. Все средства, вырученные от продажи билетов, передадут на реабилитацию.

Будет возможность купить обычный билет за 4 рубля (5 рублей на стадионе) или билет по специальной цене за 20 рублей, как в кассе, так и онлайн. Они без указания мест и собственно продажи их не лимитированы количественно.

Билеты на матч по ссылке:

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