Крупнейшие нефтесервисные корпорации прекратили поставки технологий для добычи нефти и газа в РФ 16.06.2022, 11:52

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В России такое оборудование заменить нечем.

Американская нефтесервисная корпорация Baker Hughes прекращает обслуживание всех российских СПГ-проектов, отзывает сервисных инженеров из проектов "Сахалин-2" "Газпрома" и "Ямал СПГ" "Новатэка", а также проектных инженеров из проекта "Арктик СПГ-2" "Новатэка".

Об этом сообщает российский "Коммерсант" со ссылкой на контрагентов компании.

Официально такое решение у Baker Hughes пока не озвучивали. Однако, как отмечает издание, одновременно корпорация прекращает отгрузку для последнего проекта оборудования, в том числе и газовых турбин. От этих поставок напрямую зависят сроки завершения строительства первой линии "Арктик СПГ-2".

Отметим, что Baker Hughes входит в "большую четверку" технологических компаний, предоставляющих решения в сфере энергетики и промышленности (вместе с Halliburton, Schlumberger и Weatherford). Все эти компании по-прежнему отказались от новых проектов в РФ.

Несмотря на то что прямых санкционных ограничений на сервис и поставку газовых турбин в РФ нет, а "Газпром" и "Новатэк" не находятся под прямыми санкциями США или ЕС, Baker Hughes разрывает все соглашения с агрессором.

Замены нет?

Как утверждает издание, на первую линию должны были поставить семь турбин, но "Новатэк" получил только половину машин.

В России такое оборудование заменить нечем, то есть аналогов не выпускается, а линии по производству СПГ уже спроектированы под турбины LM9000 от Baker Hughes.

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