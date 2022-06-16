Прибыль МТЗ упала в 100 раз 16.06.2022, 12:01

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Катастрофические цифры для госпредприятий.

Валообразующие компании РБ опубликовали первые отчеты за 2022 год. Посмотрим, к чему они пришли и каковы перспективы, пишет сайт banki24.by.

ОАО «МТЗ» – это компания по производству тракторов для сельского и лесного хозяйства и другой продукции машиностроения. МТЗ находится в казенной собственности и управляется государством через Минпром. Выручка МТЗ выросла с 538,7 до 632,8 млн BYN (1 квартал 2021 года против 2022-го), прибыль от реализации упала с 88,7 до 47,8 млн BYN. Чистая прибыль компании кратно снизилась – с 34,1 млн BYN до 336 тыс. BYN (в 101 раз). У МТЗ остается значительной краткосрочная дебиторка. На 1 апреля 2022 года она достигла 1,029 млрд BYN. Дебиторка у промышленных флагманов обычно образуется при поставке продукции без 100%-й предоплаты. Непокрытый убыток МТЗ на 1 апреля составил 22,8 млн BYN. На 1 января 2022-го предприятие имело нераспределенную прибыль на сумму 19,3 млн BYN. ОАО

«МАПИД» — это флагман строительной отрасли Минска. За 1 квартал 2022 года компания показала выручку 82,2 млн BYN (против 98,2 млн BYN годом ранее). Убытки от реализации у МАПИДа составили 0,3 млн BYN (в 2021-м была прибыль 13,7 млн BYN). Чистые убытки МАПИДа за 1 квартал достигли 4,4 млн BYN (в 2021-м фиксировалась прибыль 7,4 млн BYN). Стоимость чистых активов компании упала за 3 месяца со 166,9 до 163,5 млн BYN. На 1 апреля 2022 года МАПИД имел нераспределенную прибыль в 53,1 млн BYN.

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