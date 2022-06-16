В Мелитополе фермеры отравили войска РФ черешней 16.06.2022, 12:11

99% оставшихся в городе жителей сопротивляются оккупации.

Мэр украинского Мелитополя Иван Федоров в эфире и телемарафона заявил, что фермеры в Мелитополе отравили оккупантов черешней.

"Очередной подарок наши фермеры приготовили рашистам — это недавно обработанная черешня, которая вызвала массовые отравления у рашистов", - отметил Федоров.

Он также отметил, что в городе жители сопротивляются российским оккупантам.

"Мелитопольцы полностью проигнорировали празднование дня России. Вся страна видела — в минувшее воскресенье в очереди за паспортом было 15 человек из 70 тысяч жителей, оставшихся во временно оккупированном городе", — добавил Федоров.

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