В Мелитополе фермеры отравили войска РФ черешней
- 16.06.2022, 12:11
99% оставшихся в городе жителей сопротивляются оккупации.
Мэр украинского Мелитополя Иван Федоров в эфире и телемарафона заявил, что фермеры в Мелитополе отравили оккупантов черешней.
"Очередной подарок наши фермеры приготовили рашистам — это недавно обработанная черешня, которая вызвала массовые отравления у рашистов", - отметил Федоров.
Он также отметил, что в городе жители сопротивляются российским оккупантам.
"Мелитопольцы полностью проигнорировали празднование дня России. Вся страна видела — в минувшее воскресенье в очереди за паспортом было 15 человек из 70 тысяч жителей, оставшихся во временно оккупированном городе", — добавил Федоров.