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Экс-полковник ФСБ: Путин хотел ликвидировать Януковича

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  • 16.06.2022, 12:23
  • 8,556
Экс-полковник ФСБ: Путин хотел ликвидировать Януковича
Геннадий Гудков

После побега в Россию его считали предателем.

Экс-президента Украины Виктора Януковича после победы Майдана в Киеве и побега в Россию считали предателем и, вероятно, планировали убить. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков.

«Мне говорили, что готовилось его физическое устранение. Был момент, если помните, его не пинал только ленивый на российском телевидении, в российских СМИ. Какие-то клерки мелкие говорили: "Да мы тебе пасть порвем..." Вообще оскорбляли его последними словами... По Кремлю люди Путина бегали и кричали: "Витя нас кинул", "Витя нас подвел", "Витя нас предал". А потом, если помните, все прекратилось моментально, в один день. Потому что Янукович был прощен. Путин решил, что Янукович им пока еще нужен. Если как-то сложится с Украиной, кого ставить? Никого легитимного, как они считали и считают до сих пор, нет», – сказал Гудков.

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