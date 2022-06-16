Что происходит на рынке недвижимости в регионах? 16.06.2022, 12:34

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фото: banifacy

Самую дорогую квартиру в Гродно продали за $98 тысяч

Подготовка к выпускным вечерам, начало дачного сезона, большие выходные — как все эти майские отразились на сфере недвижимости в Гродно? Действительно ли гродненцы в мае покупали меньше квартир, чем в апреле? А что происходило с ценой, вырос ли «квадрат» и на сколько? Сегодня, когда все сделки уже попали в статистику, realt.by поговорили об итогах мая со специалистами одной из риэлтерских компаний.

Обзор рынка квартир в Гродно за май 2022 года

Для тех, кто думает: покупать квартиру или подождать, имеется вот такая информация к размышлению:

Средняя цена квадратного метра квартир в Гродно в сделках за месяц выросла на 6,8%.

Текущий уровень цен сейчас на 9,1% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Средняя цена квадратного метра квартир в Гродно в сделках за месяц выросла на 6,8% составила 693 $/м2.

Самый дорогой квадратный метр продан за 1188 долларов при продаже двухкомнатной квартиры расположенной в центре города Гродно на ул. 1 Мая. Это сделка Магазина недвижимости.

Спрос на квартиры

Что касается спроса на недвижимость, то специалисты говорят об отрицательной динамике: спрос на квартиры в Гродно в мае снизился на 24.5% − до 206 сделок купли-продажи. Эксперты говорят, что уход в минус — типичное состояние для мая. Это объясняется большим количеством выходных и праздников, выпускными в школах и детских садах, началом дачного сезона. Квартирный вопрос в этот месяц обычно отходит на второй план. 2022-й год не стал исключением. К слову, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сейчас спрос на квартиры увеличился на 18.4%

В структуре проданных квартир преобладали 2-комнатные, на долю которых приходилось 41% всех сделок. Чуть реже покупали 1-комнатные квартиры − в 29% случаев.

Предложение

Если говорить о предложении, то по статистике число выставленных на продажу квартир за месяц сократилось на 8.6%. 1-комнатных квартир стало меньше на 15.6%, 2-комнатных стало меньше на 5.4%, число 3-комнатных квартир уменьшилось на 8.7%.

В целом, по сравнению с маем прошлого года предложение квартир сократилось на 36.5%.

Цены предложения

В то время как предложение квартир сокращается, цена на квадратный метр растет. Так, средняя цена квадратного метра в объявлениях о продаже квартир в городе в мае составила 740 $, что на 0.3% больше, чем месяцем ранее. На 2% выросла средняя цена квадратного метра 1-комнатных квартир, которые на данный момент продаются в среднем по 803 $/м2. Средняя цена на 2-комнатные квартиры в Гродно составляет 769 $/м2 (+2% за месяц). 3-комнатные квартиры продавали в среднем за 716 $/м2, что на 0.7% больше, чем месяцем ранее.

При этом, надо отметить, что цены в предложениях (так сказать, хотелки) отличаются от цен в реальных договорах купли-продажи. Разница между средней стоимостью метра в рекламе и сделках составляет 47 долларов (или 6,3%).

Что же происходило со стоимостью квартир в Гродно в мае? Вот, что рассказал эксперт Владимир Пыльский:

Средняя цена продажи 1-комнатных квартир в Гродно в мае составила примерно 31 тысячу долларов, 2-комнатных квартир − 39 тысяч. 3-комнатные квартиры выставляли на продажу в среднем за 49 тысяч долларов.

Самым дорогим жильем, проданным в Гродно в мае, стала 4-комнатная квартира по улице Серебряной площадью 122,1 квадратных метра. Она обошлась покупателю в 98 тысяч долларов.

Самой дешевой квартирой в Гродно была «однушка» в 28,5 «квадратов» по улице Виленской. Ее продали за 11,5 тысяч долларов.

Всего за год квартиры в областном центре прибавили в цене 3.4%.

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