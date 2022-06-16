Историк Андрей Зубов рассказал о трех сценариях развития войны в Украине 1 16.06.2022, 12:37

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Андрей Зубов

Фото: RFE/RL

Сейчас все решается на поле боя.

Известный российский историк Андрей Зубов в интервью сайту Charter97.org обозначил основные сценарии развития войны в Украине.

— Многие говорят, что эта война для России — повторение крымской войны 1856 года, приводят примеры японской войны, финской войны 39-го. Какая историческая параллель вам видится более точной?

— Вы знаете, конечно, это похоже на Советско-финскую войну, в том смысле, что Финляндия была с 1809 года частью Российской империи, потом обрела независимость в конце 1917 года, и Сталин решил ее снова присоединить к той империи, которую он строил.

Это похоже и на Польско-советскую войну 1920 года, когда большевики захотели присоединить Польшу, которой Временное правительство в марте 1917 года предоставило независимость. В обоих случаях это окончилось неудачей. В одном случае — полной неудачей, это Советско-польская война, Чудо на Висле и Рижский договор 1921 года. В другом случае — частичной неудачей, потому что своих целей Сталин не достиг, но все- таки большой кусок Финляндии оттяпать сумел, с Выборгом и Приладожьем.

Так что эти две войны по воссоединению утраченных частей империи, они похожи. Конечно, русско-японская и крымская — это совсем другое дело, поскольку речь идет о других государствах, которые никогда не были частью России. А вот эти две войны похожи.

Но вот здесь, понимаете, есть дилемма в будущем. Путин, безусловно, сейчас хотел бы (он уже понял, что Украину целиком не завоюет) «финляндизировать» Украину — отнять значительную ее часть, которую он оккупировал, это сейчас около 20% территории, остальное сделать зависимым режимом, каким была Финляндия после 1945 года — без права вступления в блоки и так далее. С Польшей 1921 года другой вариант — полный разгром, мирный договор, который отодвигал польскую границу на восток очень существенно.

И, кстати говоря, Беларусь и Украина были созданы как союзные республики именно благодаря вот этому Рижскому договору 1921 года. Потому что поляки, обещая и белорусам, и украинцам, что они поддержат их государственность, поставили Ленину условие, что Беларусь и Украина стали бы независимыми государствами, но в сфере влияния России. Ленин это решил по-своему — они стали союзными республиками СССР, фактически потеряв всякую государственность. Но оговорено это было именно во время Рижских переговоров и в документах Рижского мира.

Вот два таких варианта. Какой из этих вариантов осуществится — зависит от исхода военных действий. Будет «Чудо на Днепре» или «Чудо на Донбассе» — будет один исход. Не будет такого чуда, а будет прорыв линии обороны, как был прорыв линии Маннергейма в 1940 году, — тогда будет другой исход. Сейчас это все непредсказуемо, это решается на поле боя.

— Есть ли еще какие-то варианты развития событий?

— Есть еще третий вариант — это нынешний режим в России рухнет в связи с военным поражением в Украине, под нажимом санкций и недовольством собственного народа, который осознает, что Путин его фактически втолкнул в страшную авантюру, кровопролитную и бесперспективную. Пока он этого не видит, пока народ надеется, особенно оглушенный путинской пропагандой, что победа будет за Россией. Но когда он увидит, что победы никакой нет, а цена поражения очень высока, тогда возможно общественное недовольство и смена режима.

Тогда, естественно, станет вопрос о том, как восстановить отношения с Западом. Для этого необходимо будет идти на большие уступки мировому сообществу, которое будет иметь своей главной целью обеспечить безопасность мира от агрессивной России, как после 1945 года мир сделал ряд действий, которые обеспечили безопасность его от новой германской агрессии.

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