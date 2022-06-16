На границе с Польшей снова были драки 4 16.06.2022, 12:51

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Что происходит?

О ситуации на польской стороне пункта пропуска «Берестовица — Бобровники» рассказала читательница Newgrodno.by. «Такой очереди я еще не видела», — признается девушка. По ее словам, машины растянулись на 12 км. Скорее всего, причиной стали длинные выходные в Польше. Многие из живущих там белорусов решили воспользоваться ситуацией и съездить на родину. Как итог, огромные очереди у пункта пропуска.

«Люди были злые от бесконечного ожидания, а некоторые ушлые пытались проехать без очереди», — говорит читательница.

Наглецов не пропускали. Перекрывали дорогу. Были и взаимные угрозы, например, пробить или спустить колеса. Вспыхнули и несколько драк.

К сожалению, такие ситуации на польской стороне происходят регулярно. Всегда находятся желающие проскочить без очереди. Местные стражи порядка порой регулируют движение, отправляя наглецов в конец «колейки», но чаще всего все пущено на самотек.

Осложняет ситуацию и то, что с осени прошлого года закрыто движение в пункте пропуска «Брузги — Кузница» на этом же участке границы. У «Бобровников» куда меньше пропускная способность, поэтому оформить большое количество транспорта одномоментно здесь не могут.

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