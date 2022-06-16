Клиенты «Альфа-Банка» попали в «ловушку» 1 16.06.2022, 12:57

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Они не могут вывести деньги.

Клиенты «Альфа-Банка» подали в суд на финучреждение, это следует с информации на сайте Верховного суда. Их претензия — нарушение прав потребителей. По данным Officelife, речь идет про тех клиентов, которые пользовались услугой доверительного управления, а теперь не могут вывести свои средства. Эту информацию также подтверждает в своем телеграм-канале инвестор Дмитрий Наривончик. Zerkalo.io рассказывает подробности этой ситуации.

Справка. Доверительное управление предполагает, что банк за определенную комиссию помогает клиентам инвестировать деньги — выбрать варианты, куда вложить средства, найти баланс между риском и доходностью. Средства могут вложить, к примеру, в акции иностранных компаний или биржевых фондов, еврооблигации. При этом деньги клиента могут вкладываться как в белорусские ценные бумаги, так и в иностранные.

В Беларуси несколько банков оказывают услуги по доверительному управлению.

Как правило, такая услуга предполагает минимальную сумму, с которой клиент должен начать инвестиции. В некоторых банках этот порог — от нескольких тысяч долларов. В «Альфа-Банке» же — 500 долларов/евро или 30 тысяч российских рублей для физлиц, а для компаний — от 50 тысяч долларов. Договор заключается сроком от одного года. При этом предусмотрена возможность вывести средства досрочно без комиссий.

«Альфа-Банк» получил сразу несколько исков. Так, одно из заседаний назначено на 27 июня в суде Советского района Минска. Это коллективный иск от девяти человек. Суть спора — нарушение прав потребителей. Эта информация размещена на сайте Верховного суда.

На 1 июля в суде Советского района Минска запланировано еще одно заседание по иску одного клиента. Спор на ту же тему — защита прав.

Напомним, в конце марта «Альфа-Банк» остановил операции по счетам доверительного управления. «Мы получили официальное уведомление от большинства наших брокеров (Великобритания, страны ЕС) о заморозке инвестиционных счетов доверительного управляющего „Альфа-Банк“ в связи с санкционными ограничениями, введенными данными странами», — сообщал банк.

Это означало, что операции по инвестиционным счетам приостановлены. «Покупка и продажа ценных бумаг невозможны. Пополнения и выводы средств клиентов также временно приостановлены», — отмечал банк.

В финучреждении уточняли, что доступ к активам клиентов будет возможен после снятия введенных ограничений. Однако на сегодня клиенты по-прежнему не могут вывести вложенные средства через доверительное управление.

При этом в банке неоднократно заявляли, что их якобы не затронули санкции США, Евросоюз, которые ввели в отношении российского «Альфа-Банка». «Никак не затронули (санкции. — Прим. ред.) белорусский „Альфа-Банк“. Мы являемся частью международного консорциума и имеем самостоятельную структуру в холдинге», — отмечали в банке.

5 июня «Альфа-Банк» возобновил для клиентов доступ на Московскую биржу и заявил, что они могут среди прочего покупать акции российских компаний. Однако это не решает вопрос с размещенными ранее средствами вне России.

Какие перспективы у клиентов банка в суде

— Любопытно, что в качестве юридической стратегии истцы выбрали путь защиты прав потребителей, — отмечает частный инвестор Дмитрий Наривончик в своем telegram-канале «Нетрудовые доходы». — По моему мнению, одна из сложностей разрешения ситуации через суд связано со сложностью выработки внятной юридической стратегии — по сути непонятно, чего требовать от банка так, чтобы ему было сложно откреститься в рамках действующего законодательства. Один из немногих вариантов — защита прав потребителей. Его плюс в относительно невысоких судебных издержках, что минимизирует риски высоких издержек для истцов. В этой части — абсолютно верный ход".

Однако клиентам банка, уверен инвестор, будет непросто добиться в суде положительного решения.

— Судить об остальном довольно сложно, не зная содержания самого иска. В то же время уверен, что истцам придется непросто. Надеюсь, на адвокате они не экономили и не взяли первого попавшегося с улицы, — считает инвестор.

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