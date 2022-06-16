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В РФ произошел пожар на крупнейшем месторождении «Газпрома»

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  • 16.06.2022, 13:02
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В РФ произошел пожар на крупнейшем месторождении «Газпрома»

Как это отразится на функционировании российского газового рынка.

В ночь на 16 июня в России произошел масштабный пожар на крупнейшем газовом месторождении в Уренгое, вероятно, из-за разрыва газовой трубы, что негативно отразится на функционировании российского газового рынка.

Об этом сообщили в РосСМИ.

По данным СМИ, добываемые запасы месторождения в Уренгое на севере РФ составляли около 10 триллионов кубометров природного газа. Пожар возник на участке трубопровода в районе 8-го газового промысла.

Российский "Газпром" утверждает, что в пожаре виноват разрыв газовой трубы. Пока другой информации о причинах нет, также неизвестно и о ходе ликвидации аварии. Однако точно можно сказать, что поставка газа по трубопроводу прекратится на неопределенный срок.

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