Кадыровец посмеялся над оккупантами из «ЛНР» 1 16.06.2022, 13:14

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От батальона в 600 человек осталось 30 бойцов.

О гибели в боях за Северодонецк батальона ЛНР, рассказывает доброволец-кадыровец Александр Воложанин («Якудзе»). 13 июня он опубликовал на своей странице ВКонтакте несколько видеороликов, вскоре запись стала недоступной, но «МО» успел ролики сохранить.

Якудзе (до войны — челябинский видеоблогер) беседует с бойцами 2-го батальона резервистов ЛНР, бывшими шахтерами. «У них обязаловка. Просто забирают и отправляют. Говорят, мужиков уже не осталось в ЛНР, все на войне. Не пойдешь — уголовка и штраф. — рассказывает Якудзе. — Вот сейчас с ними поговорил, от 100 человек их осталось 30, остальные уже погибли все под бомбежками здесь».

Он рассказал, что луганские шахтеры воюют под угрозой репрессий, в старых касках, в бою бесполезны и массово гибнут.

В комментариях к видео он уточняет, что всего от батальона ЛНР в 600 человек осталось 30 бойцов, хотя от них все равно «толку мало». Ролики Воложанин публиковал уже в питерском госпитале: он был ранен и потерял правый глаз.

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