Галкин высмеял Путина 4 16.06.2022, 13:26

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Максим Галкин

Пародист метко высказался о происходящем в России.

Российски комик и шоумен Максим Галкин, который сейчас гастролирует по Израилю, метко высмеял Владимира Путина, пишет "Главред".

Во время своего выступления Галкин предложил идею памятника российскому диктатору.

"Ему надо поставить такой памятник в Москве… Метров 300! Чтобы Церетели отлил в бронзе, он давно не отливал. Чтобы подводная лодка в натуральную величину, на ней батискаф, на батискафе истребитель, на истребителе ЛАДА "Калина", на ЛАДЕ "Калине" стоит Путин в кимоно и хоккейном шлеме, в одной руке амфора, в другой - журавли. Сзади у него чуть ниже спины рукой Шевчука написано "родина". Все это держат члены правительства, простые крестьяне, рабочие, а над ними золотая надпись "нравится, не нравится - терпи меня красавица", - рассказал Галкин, чем вызвал овации в зале.

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