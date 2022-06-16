Какие дома на природе белорусы могут снять на лето
- 16.06.2022, 13:50
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Отпуск в деревенском стиле за $200 в месяц.
Летом частенько хочется спрятаться от городской духоты на природе, в идеале – в уютном домике у воды. Конечно, можно приобрести дачу возле Минска за $10 тысяч. Но скорее всего придется потратиться не только на покупку, но и на ремонт дома. Если на это нет ни денег, ни времени, ни желания, а городские декорации совсем наскучили, можно снять загородный дом посуточно или даже на все лето. Myfin.by собрал несколько недорогих вариантов по цене, сравнимой с арендой квартиры в Минске.
Аренда частного дома поближе к Минску
Возле столицы вариантов больше, чем в других регионах, но большинство из них подходят больше для праздников, а не для жизни. И цены там соответствующие – несколько сотен долларов за сутки. Но можно найти и небольшие варианты, которые подойдут для одинокого пребывания или жизни с семьей. Эти дома сдаются для круглогодичного пользования, так что если понравится, то можно арендовать и на год.
Новая веска, $350 в месяц
Дом в 10 километрах от Каменной Горки, так что добраться можно даже на маршрутке. В доме две спальни, гостиная и кухня.
Есть вся техника, включая телевизор. На участке возле дома есть зона барбекю, а летом устанавливают бассейн.
Ясная Поляна, $300 в месяц
Летний домик с очень простыми мебелью и ремонтом на 10 сотках земли. От Минска 15 минут на машине, но добраться можно на маршрутке или электричке.
Рядом с садовым товариществом, где расположен дом, находится река Волма и Юхновский заказник.
Снять коттедж в уединении
Варианты подальше от Минска на случай, если у вас:
- длительный отпуск, который вы хотите провести вдали от города;
- «удаленка», которую можно работать лежа на раскладушке;
- настолько любимая работа, что ежедневные поездки в офис на расстояние от 20 до 50 километров будут только в радость.
Лесное, $300 в месяц
Одноэтажный утепленный каркасный дом на участке в 8 соток. Здесь всего одна комната, санузел и кухня, так что большой семье для длительного пребывания здесь будет тесновато, но как место для уединенного отдыха подойдет отлично.
Находится дом по Мядельскому направлению в 25 километрах от столицы.
Эпимахи, $250 в месяц
Это дом между полем и большим прудом с участком на 25 соток. В деревне вокруг буквально несколько домов, так что отдых здесь про настоящее уединение.
До столицы чуть больше 40 километров. Есть электричество и центральное водоснабжение, но вот туалет на улице, так что это про настоящую деревенскую атмосферу. А если понравится – дом еще и продается за $35 тысяч.
Дубница, от $200 в месяц
Здесь сразу три дома от $200 до $400 за каждый. Дома расположены на общей территории в один гектар рядом с водоемом, который подойдет для рыбалки.
Находятся дома в 25 километрах от столицы.
Снять дачу посуточно
Если аренда на несколько месяцев не для вас, но вы хотите провести недельку-две или хотя бы одни выходные на природе, то подойдут варианты с посуточной оплатой. В расчете на месяц это будет дороже, но здесь кроме дома вы получите еще сервис и хорошую локацию. Также стоит помнить, что цена может меняться в зависимости от срока и количества проживающих.
Койры, от $14 в сутки
Дом на две комнаты, который подойдет для 6 человек. Оборудован всем необходимым, на территории есть беседка и мангал, а при желании можно готовить в русской печи.
В 2,5 километра от дома озеро для рыбалки, дальше – Швакшты, Мядель и Нарочь, но добираться до них придется на машине.
Свирь, от $22 в сутки
Дом буквально на берегу Свири в Национальном парке «Нарочанский». Помещается до 6 человек, есть вся необходимая мебель и техника, а еще возможность протопить баню.
На участке есть беседка с видом на озеро и качели. Хозяева предоставляют мангал и дрова, а еще можно кататься на лодке.
Грумбиненты, от $39 в сутки
Дом у входа в заказник Голубые озера со стилизованным интерьером с двумя печами и баней, которую можно топить по-серому. В доме 2 этажа, душ, туалет, Wi-Fi, беседка, мангал и дрова.
Кухня оборудована всем необходимым. Также владельцы предлагают организацию экскурсий, трекинговых походов и рыбалки.