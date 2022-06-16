Какие дома на природе белорусы могут снять на лето 16.06.2022, 13:50

1,094

Отпуск в деревенском стиле за $200 в месяц.

Летом частенько хочется спрятаться от городской духоты на природе, в идеале – в уютном домике у воды. Конечно, можно приобрести дачу возле Минска за $10 тысяч. Но скорее всего придется потратиться не только на покупку, но и на ремонт дома. Если на это нет ни денег, ни времени, ни желания, а городские декорации совсем наскучили, можно снять загородный дом посуточно или даже на все лето. Myfin.by собрал несколько недорогих вариантов по цене, сравнимой с арендой квартиры в Минске.

Аренда частного дома поближе к Минску

Возле столицы вариантов больше, чем в других регионах, но большинство из них подходят больше для праздников, а не для жизни. И цены там соответствующие – несколько сотен долларов за сутки. Но можно найти и небольшие варианты, которые подойдут для одинокого пребывания или жизни с семьей. Эти дома сдаются для круглогодичного пользования, так что если понравится, то можно арендовать и на год.

Новая веска, $350 в месяц

Дом в 10 километрах от Каменной Горки, так что добраться можно даже на маршрутке. В доме две спальни, гостиная и кухня.

Есть вся техника, включая телевизор. На участке возле дома есть зона барбекю, а летом устанавливают бассейн.

Ясная Поляна, $300 в месяц

Летний домик с очень простыми мебелью и ремонтом на 10 сотках земли. От Минска 15 минут на машине, но добраться можно на маршрутке или электричке.

Рядом с садовым товариществом, где расположен дом, находится река Волма и Юхновский заказник.

Снять коттедж в уединении

Варианты подальше от Минска на случай, если у вас:

- длительный отпуск, который вы хотите провести вдали от города;

- «удаленка», которую можно работать лежа на раскладушке;

- настолько любимая работа, что ежедневные поездки в офис на расстояние от 20 до 50 километров будут только в радость.

Лесное, $300 в месяц

Одноэтажный утепленный каркасный дом на участке в 8 соток. Здесь всего одна комната, санузел и кухня, так что большой семье для длительного пребывания здесь будет тесновато, но как место для уединенного отдыха подойдет отлично.

Находится дом по Мядельскому направлению в 25 километрах от столицы.

Эпимахи, $250 в месяц

Это дом между полем и большим прудом с участком на 25 соток. В деревне вокруг буквально несколько домов, так что отдых здесь про настоящее уединение.

До столицы чуть больше 40 километров. Есть электричество и центральное водоснабжение, но вот туалет на улице, так что это про настоящую деревенскую атмосферу. А если понравится – дом еще и продается за $35 тысяч.

Дубница, от $200 в месяц

Здесь сразу три дома от $200 до $400 за каждый. Дома расположены на общей территории в один гектар рядом с водоемом, который подойдет для рыбалки.

Находятся дома в 25 километрах от столицы.

Снять дачу посуточно

Если аренда на несколько месяцев не для вас, но вы хотите провести недельку-две или хотя бы одни выходные на природе, то подойдут варианты с посуточной оплатой. В расчете на месяц это будет дороже, но здесь кроме дома вы получите еще сервис и хорошую локацию. Также стоит помнить, что цена может меняться в зависимости от срока и количества проживающих.

Койры, от $14 в сутки

Дом на две комнаты, который подойдет для 6 человек. Оборудован всем необходимым, на территории есть беседка и мангал, а при желании можно готовить в русской печи.

В 2,5 километра от дома озеро для рыбалки, дальше – Швакшты, Мядель и Нарочь, но добираться до них придется на машине.

Свирь, от $22 в сутки

Дом буквально на берегу Свири в Национальном парке «Нарочанский». Помещается до 6 человек, есть вся необходимая мебель и техника, а еще возможность протопить баню.

На участке есть беседка с видом на озеро и качели. Хозяева предоставляют мангал и дрова, а еще можно кататься на лодке.

Грумбиненты, от $39 в сутки

Дом у входа в заказник Голубые озера со стилизованным интерьером с двумя печами и баней, которую можно топить по-серому. В доме 2 этажа, душ, туалет, Wi-Fi, беседка, мангал и дрова.

Кухня оборудована всем необходимым. Также владельцы предлагают организацию экскурсий, трекинговых походов и рыбалки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».