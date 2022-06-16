Резников: Новое оружие позволит Украине вернуть все земли, включая Крым 3 16.06.2022, 13:40

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Министр обороны Украины назвал три этапа освобождения временно оккупированных территорий.

Оружие, переданное Западом украинской армии, поможет вернуть временно оккупированные Россией территории, включая Крым и Донбасс. Об этом в интервью CNN в Брюсселе заявил министр обороны Украины Алексей Резников, назвав три этапа освобождения всех временно оккупированных земель.

"Мы собираемся освободить все наши территории, все, включая Крым", – сказал он.

Резников отметил, что Крым – это стратегическая цель для государства, потому что это украинская территория, но отметил, что Украина будет двигаться шаг за шагом.

Первым этапом, по словам главы Минобороны, будет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери в противостоянии российским войскам. Второй этап, по словам Резникова, заключается в том, чтобы отбросить российские войска на позиции, которые они занимали до полномасштабного вторжения 24 февраля.

Только на третьем этапе, сказал он, будут обсуждения с партнерами Украины того, "как освобождать территории, включая Крым".

На вопрос о том, может ли попытка вернуть Крым военным путем еще больше спровоцировать Россию, которая оккупировала полуостров в 2014-м и считает его "частью РФ", Резников сказал, что это не рассматривалось.

"Это неважно. Потому что они это увидят в Херсоне, увидят в Запорожье, увидят и в Мариуполе… Но это украинские земли, и Крым тоже украинская земля, несмотря ни на что", – сказал он.

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