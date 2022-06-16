Эксперт: Россия наращивает военное присутствие в Беларуси 7 16.06.2022, 13:39

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Резко увеличивается вероятность нанесения ракетных ударов по территории Украины.

В рамках эскалации уровня военной активности в Беларуси военно-политическим руководством этой страны принято решение о наращивание контингента ВКС ВС РФ на территории страны, пишет украинский журналист Константин Машовец в "Фейсбуке".

Предполагается переброска и сосредоточение на авиабазе Барановичи дополнительно - до 12 -и единиц боевых самолетов оперативно-тактической авиации противника...

Развертывание дополнительного авиационного подразделения ВКС ВС РФ на территории РБ будет осуществляться под прикрытием необходимости введения "совместного патрулирования воздушного пространства РБ" в рамках деятельности совместного учебно-боевого центра подготовки специалистов авиационных подразделений и специалистов ПВО ВС Беларуси и вс РФ.

Данное мероприятие резко увеличивает вероятность нанесения ракетных ударов по территории Украины из воздушного пространства Республики Беларусь.

Напомню, с 18-го июня по 6-е июля в воздушном пространстве РБ вводится запрет(существенные ограничения) на полеты гражданской авиации в рамках проведения "широкомасштабных учений ВС Беларуси по боевой готовности"...

По оценке реально складывающейся обстановки, скорее всего, данная авиационная группировка ВКС ВС РФ создается в интересах наращивания усилий ВВС и ПВО ВС Беларуси, выделенных для поддержки группировок Сухопутных войск и ССО ВС Беларуси, которые будут развернуты на Пинском и Брестком направлениях... в случае принятия беларуским военно-политическим руководством решения о повышении уровня своего участия в российско-украинской войне на стороне РФ.

В период с 14-го по 16.06.2022-го в ВС Беларуси проходят широкомасштабные учения с органами военного управления, тыла, а так же частями и подразделениями Транспортных войск. А в период с 22.06 по 1.07. 2022 г. запланированы так называемые "мобилизационные учения", в рамках подготовки которых военно-политическое руководство РБ уже проводит мобилизационные мероприятия в ряде приграничных с Украиной областей.

Органы и подразделения ИпСО ВС Беларуси завершают имитацию проведения информационной кампании о "высокой вероятности оккупации Западной части Украины войсками НАТО (Вооруженными силами Республики Польша)" и "безусловной необходимости защитить Украину от оккупации польскими войсками". По оценке специалистов, уровень эффективности ее воздействия, даже на территории Беларуси, оказался черезвычайно низким...

На сегодняшний день, военно-политическое руководство РБ и военное командование ВС Беларуси практически завершает комплекс подготовительных мероприятий по развертыванию контингента войск вооруженных сил Республики Беларусь на юго-западном стратегическом направлении. Вероятная его численность, после проведения мобилизационных мероприятий, а так же доукомплектования развернутых частей и подразделений оценивается в 38-40 тысяч военнослужащих.

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