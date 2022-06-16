Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис увидели последствия оккупации Ирпеня 6 16.06.2022, 13:50

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фото: epa

Президент Франции назвал его героическим городом.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис осмотрели последствия обстрелов и оккупации Ирпеня, сообщает 16 июня французский телеканал BFM TV.

Ирпень иностранным лидерам показывал министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов, который рассказал о боях за город и его постепенном возвращении к жизни.

Ukraine: Emmanuel Macron en visite à Irpin, dans un quartier en partie détruit par les bombardements pic.twitter.com/XkzE93JQiX — BFMTV (@BFMTV) June 16, 2022

Во время посещения Ирпеня лидерам четырех европейских стран показали фотографии и видео того, каким был город до прихода и после ухода россиян.

Макрон назвал Ирпень разрушенным и одновременно героическим городом, передает французское издание France24.

"Мы все видели эти изображения разрушенного города, который одновременно и героический город, поскольку именно здесь, в числе других мест, украинцы остановили наступавшую на Киев российскую армию", – сказал французский президент.

Ukraine: des images des destructions d'Irpin présentées aux dirigeants européens en visite dans la ville pic.twitter.com/aRXU4xYH80 — BFMTV (@BFMTV) June 16, 2022

На стенах одного из разрушенных зданий Макрон увидел надпись "Make Europe Not War".

"Это правильное сообщение (...) это очень трогательно", – отреагировал французский лидер.

В ходе посещения Ирпеня Макрон заверил, что Франция будет продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе и во всех формах, чтобы она "могла противостоять и победить". Французский лидер подчеркнул, что у него нет разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским, и "Франция была рядом с Украиной с первого дня".

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