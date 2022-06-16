закрыть
16 июня 2022, четверг, 14:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис увидели последствия оккупации Ирпеня

6
  • 16.06.2022, 13:50
  • 5,424
Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис увидели последствия оккупации Ирпеня
фото: epa

Президент Франции назвал его героическим городом.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис осмотрели последствия обстрелов и оккупации Ирпеня, сообщает 16 июня французский телеканал BFM TV.

Ирпень иностранным лидерам показывал министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов, который рассказал о боях за город и его постепенном возвращении к жизни.

Во время посещения Ирпеня лидерам четырех европейских стран показали фотографии и видео того, каким был город до прихода и после ухода россиян.

Макрон назвал Ирпень разрушенным и одновременно героическим городом, передает французское издание France24.

"Мы все видели эти изображения разрушенного города, который одновременно и героический город, поскольку именно здесь, в числе других мест, украинцы остановили наступавшую на Киев российскую армию", – сказал французский президент.

На стенах одного из разрушенных зданий Макрон увидел надпись "Make Europe Not War".

"Это правильное сообщение (...) это очень трогательно", – отреагировал французский лидер.

В ходе посещения Ирпеня Макрон заверил, что Франция будет продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе и во всех формах, чтобы она "могла противостоять и победить". Французский лидер подчеркнул, что у него нет разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским, и "Франция была рядом с Украиной с первого дня".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как лукашенковские прихвостни разваливают «Гродно Азот»
Как лукашенковские прихвостни разваливают «Гродно Азот» Артем Черников
Коварный остров, летящий в никуда
Коварный остров, летящий в никуда Владимир Халип
Битва за Украину
Битва за Украину Андрей Пионтковский
Российские войска — в тупике
Российские войска — в тупике Христо Грозев