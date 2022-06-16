Сколько видов съедобных грибов насчитывается в Беларуси? 3 16.06.2022, 14:00

1,784

Их делят на четыре категории.

В Беларуси насчитывается более 200 видов съедобных грибов. «АиФ» рассказывает о некоторых из них.

К первой категории относятся самые ценные, вкусные и калорийные: белый гриб (сосновый, еловый, березовый); груздь настоящий, груздь желтый; рыжик (сосновый, еловый).

Ко второй категории – менее ценные по вкусовым качествам и калорийности грибы: подосиновик (красный, желто-бурый, серый, белый); подберезовик (обыкновенный, болотный); масленок (зернистый, поздний); волнушка розовая, волнушка белая (белянка); шампиньон обыкновенный; польский гриб; гладыш; подгруздок белый; опенок осенний.

К третьей категории принадлежат моховик (зеленый, желто-бурый); груздь черный; часть сыроежек (пищевая, желтая, красивая, цельная, буреющая, жгучеедкая и др.); толстушка; валуй; шампиньон полевой; подгруздь черный; строчок обыкновенный; серушка.

Четвертая категория – самая многочисленная, собираемая редко. Исключение составляют зеленушка, лисичка и серая рядовка, которые собирают до поздней осени. В эту категорию входят козляк-решетник; моховик болотный; говорушка серая; говорушка; молочай-подорешник; скрипица; шампиньон лесной; опенок луговой; колпак кольчатый; гриб-зонтик пестрый; гриб-баран; дождевик жемчужный; порховка свиноцово-серая; сморчок настоящий и сморчок конический; дождевик гигантский; навозник белый; сыроежка золотисто-красная; мокруха еловая; вешенка обыкновенная.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».